В ТОПі — ні Потапа, ні Полякової: названо найбільш популярних виконавців України

Українці — дуже талановита пісенна нація, представник якої може запросто стати переможцем «Євробачення», але іноді відмовляється брати участь у національному відборі.

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Втім, така ситуація не завжди підходить для представників компаній, що інвестують гроші в музичне обладнання, проведення конкурсів і роботу зі співаками.

Тому YouTube Music вирішив запровадити новий показник «Місячна аудиторія», який відображає загальну кількість унікальних слухачів та глядачів контенту артистів за останні 28 днів, пише українське видання bit.ua.

Показник оновлюється щодня та охоплює всі платформи YouTube.

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«YouTube Music запровадив новий загальнодоступний показник — „Місячна аудиторія“, який оновлюється щодня та відображає загальну кількість унікальних слухачів і глядачів контенту виконавців за останні 28 днів», — йдеться у повідомленні сервісу на support.google.com.



За останній місяць лідерами серед українських артистів стали:

- Parfeniuk — 10 млн слухачів та слухачок;

- Артем Пивоваров — 5,8 млн слухачів та слухачок;

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- Klavdia Petrivna — 5,4 млн слухачів та слухачок;

- Jerry Heil — 4,35 млн слухачів та слухачок;

- Yaktak — 4,1 млн слухачів та слухачок.



Показник формується на основі переглядів і прослуховувань контенту артиста або артистки на всіх платформах YouTube, включно з YouTube, YouTube Music та YouTube Kids.

До розрахунку включають:

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- офіційні відео виконавця чи виконавиці, завантажені на його YouTube-канал або канал його лейблу (музичні кліпи, аудіозаписи, концертні відео, залаштункові ролики тощо);

- співпраці, де музика артиста чи артистки використовується в контенті на інших каналах;

- короткі відео (YouTube Shorts), які містять музику виконавиці чи виконавця та завантажені ними самими, їхнім лейблом або фанатами;

- фанатський контент, який використовує музику виконавця або виконавиці у звичайних відео або Shorts;

- немузичний контент, який публікує артистка чи артист на своєму каналі (блоги, інтерв'ю, подкасти тощо).

Не враховується:

- відтворення треків із приватних або заблокованих відео;

- прослуховування на інших стримінгових платформах, окрім YouTube Music;

- повторні перегляди та прослуховування одного користувача чи користувачки протягом короткого періоду (враховується лише кількість унікальних слухачів).



Показник оновлюється щодня та враховує дані за останні 28 днів, що робить його динамічним і таким, що змінюється залежно від активності слухачів.

«Місячна аудиторія» допомагає артистам оцінити реальну активність слухачів, порівняти популярність з іншими виконавцями, стежити за динамікою своєї музики та зрозуміти, як фанатський контент впливає на охоплення аудиторії", — вважають автори сервісу.

Оскільки з першої «трійки» сервісу українцям добре відома творчість Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna, то варто розкрити стиль переможця — співака Parfeniuk, який зібрав прихильність 10 млн слухачів та слухачок.



Ось один з його нещодавніх хітів.

Нагадаємо, нещодавно оголосили номінантів на музичну премію YUNA. На звання «Найкраща виконавиця» претендують DOROFEEVA, Jerry Heil, Klavdia Petrivna, KOLA та Тіна Кароль.

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