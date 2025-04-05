«Вас чекає те саме. А може, ще гірше»: співачка звернулась до світу після ракетного удару росіян по Кривому Розі

Олена Тополя, відома під сценічним ім'ям Alyosha, відреагувала на страшний удар росіян ракетою «Іскандер» по Кривому Розі. Артистка, як і мільйони інших людей, не змогла стримати відчаю та злості на окупантів. На своїй сторінці у соцмережі співачка та матір трьох дітей опублікувала пост, який нікого не залишить байдужим.

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«Винні ті, хто мовчать. Хто може вплинути. Хто може зробити щось — і не робить. Винні ті, хто бере участь у всьому цьому. Винні матері тих синів-вбивць, росіян і не тільки, які приходять вбивати невинних людей. Невже вас немає в інших країнах, де можна говорити вільно? Де можна вийти на вулицю і сказати: „Люди, прокиньтеся. Люди, отямтеся. Не може бути в XXI столітті такої війни!“. Ми стільки всього пройшли. Стільки бід. Стільки втрат.

Невже й цього недостатньо, щоб зрозуміти: вбивство невинних — це шлях у нікуди?», — пише Олена Тополя.

Співачка сподівається, що в цьому світі є ще люди, які розуміють, що таке людяність.

«Це — єдина риса, яка відділяє людей від нелюдей. Людина не здатна просто так вбити іншу людину. Невинну. А тим більше — запустити ракету в дитячий майданчик. У спальний район. У життя, — пише у розпачі Олена Тополя. — Сьогодні 2025-й рік. XXI сторіччя. Цивілізація, прогрес, штучний інтелект, місії на Марс… І водночас — танки, ракети, зруйновані домівки, мертві діти на землі. Ми не на загубленому острові. Ми в Європі. І я питаю: доки? Мені дуже дивно, що досі тисячі європейців, американців — звичайних людей, не політиків — не розуміють: якщо ви не відреагуєте — вас чекає те саме.

А може, ще гірше. Не нехтуйте природою. Не нехтуйте людяністю — кожну секунду свого життя», — констатувала артистка.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські терористи після обстрілу 4 квітня Кривогу Рогу балістикою вдарили по місту «шахедами». А напередодні ціллю окупантів в Кривому Розі теж була житлова забудова.

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