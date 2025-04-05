Удар нелюдів-терористів по Кривому Рогу: у місті оголосили триденну жалобу за загиблими

У Кривому Розі оголосили жалобу після атак рф 4−5 квітня. Вона триватиме три дні.

Про це заявив глава Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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«7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх терорііистичних атак країни-вбивці на наше місто», — написав він.

Вілкул зазначив, що удари балістикою та шахедами по житлових кварталах та дитячих майданчиках це ніщо інше, як масове вбивство мирного населення.

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«Ми завжди пам'ятатимемо кожного загиблого. Це наша спільна трагедія і біль… Співчуття рідним та близьким кожного. А окупанти — горіть у пеклі, нелюди! Не пробачимо ніколи», — додав він.

Люди приносять квіти на постраждалий дитячий майданчик. Фото Свої

Містяни принесли й дитячі іграшки. Фото Свої

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Зазначимо, що міжнародна спільнота засудила російський ракетний удар по житловому району Кривого Рогу, що забрав життя 19 осіб, серед яких 9 дітей. Цей злочин викликав хвилю обурення серед світових лідерів та міжнародних організацій.

Так, очльник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що росія продовжує вести війну, а не шукати мир, і що напади на мирних жителів, включаючи дітей, є жорстоким доказом цієї агресивної політики.

А Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила у своєму пості, що російський удар по житловому району Кривого Рога є ще одним безрозсудним нападом на мирних людей, який демонструє, що росія не зацікавлена в мирі та продовжує руйнувати Україну.

Крім того, посольство Швейцарії в Києві висловило співчуття родинам загиблих і постраждалих, підкресливши, що цивільні люди не повинні ставати мішенями у війні.

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Також, посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Кривому Рогу, заявивши, що це є ще однією причиною, чому війна повинна закінчитися.



Світова спільнота продовжує закликати до покарання за ці воєнні злочини та відновлення миру і справедливості для українців.

Нагадаємо, що російські війська двічі атакували Кривий Ріг у п'ятницю, 4 квітня. Спочатку окупанти вдарили по місту балістикою, удар було завдано ракетою «Іскандер-М». Вона вибухнула в повітрі та вдарила по вулиці недалеко від дитячого майданчика, прямо по житлових будинках і спальному району. Багато людей загинули, зокрема 9 дітей, ще десятки отримали поранення. Пізніше Росія атакувала Кривий Ріг дронами. Одна людина загинула, ще кілька дістали поранення. Загалом через два обстріли 68 людей у місті постраждали, ще 19 загинули.



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