Це стало шоком: рішення Американської кіноакадемії щодо Шеннен Догерті обурило зірку «Беверлі-Хіллз»

Відома акторка Торі Спеллінг, мати п'ятьох дітей, яка недавно скандально розлучилася з чоловіком, дуже засмучена «справді шокуючим» рішенням виключити її колегу по фільму «Беверлі-Хіллз, 90210» Шеннен Догерті з сегмента In Memoriam на «Оскарі». Догерті померла у віці 53 років у липні 2024 року після боротьби з раком. Але про неї не згадали під час щорічної церемонії вручення премії «Оскар», і ця зневага розлютила Торі, пише видання Hola.

ВІДЕО ДНЯ

Спеллінг розповіла в спеціальному епізоді подкасту Шеннен «Let's Be Clear»: «Я впевнена, що всі ви точно бачили — як я бачила, як бачив світ — що це було жахливо, що Шеннен не було у сегменті In Memoriam на церемонії вручення премії Академії. Треба сказати, це стало шоком, справжнім шоком. Хоча вона була відома своїми телевізійними ролями — я хочу віддати їй честь і розглянути її кар’єру сьогодні — але це справді великий екран, де її кар’єра просто процвітала. Чесно кажучи, коли In Memoriam закінчилося, а її не включили, моє серце впало. Я подумала: „Що? Це така невдача“».

Торі вважає, що Догерті заслуговує на те, щоб на вебсайті Академії було більше, ніж просто її ім’я.

Акторка зізналася, що цей момент сильно її засмутив, оскільки її батько-продюсер, Аарон Спеллінг, і інший актор «Беверлі-Хіллз, 90210» Люк Перрі також залишилися поза сегментом In Memoriam після їхніх смертей у 2006 і 2019 роках відповідно. Вона сказала: «І особисто для мене це трохи тривожно, тому що це третя людина, яку я люблю, і кого залишили поза увагою». Щодо Шеннен акторка додала: «Це просто відчуття, що всі ми, глядачі, які любили її та любили її роботу. Здавалося, що не тільки її пограбували, але й нас пограбували».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Шеннен Догерті перед смертю зробила емоційне зізнання. Пізніше мати акторки розповіла щемливі подробиці про останні дні доньки та її останнє прохання.

Фото из Instagram

РЕКЛАМА

140

Читайте нас у Facebook