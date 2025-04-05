Це стало шоком: рішення Американської кіноакадемії щодо Шеннен Догерті обурило зірку «Беверлі-Хіллз»
Відома акторка Торі Спеллінг, мати п'ятьох дітей, яка недавно скандально розлучилася з чоловіком, дуже засмучена «справді шокуючим» рішенням виключити її колегу по фільму «Беверлі-Хіллз, 90210» Шеннен Догерті з сегмента In Memoriam на «Оскарі». Догерті померла у віці 53 років у липні 2024 року після боротьби з раком. Але про неї не згадали під час щорічної церемонії вручення премії «Оскар», і ця зневага розлютила Торі, пише видання Hola.
Спеллінг розповіла в спеціальному епізоді подкасту Шеннен «Let's Be Clear»: «Я впевнена, що всі ви точно бачили — як я бачила, як бачив світ — що це було жахливо, що Шеннен не було у сегменті In Memoriam на церемонії вручення премії Академії. Треба сказати, це стало шоком, справжнім шоком. Хоча вона була відома своїми телевізійними ролями — я хочу віддати їй честь і розглянути її кар’єру сьогодні — але це справді великий екран, де її кар’єра просто процвітала. Чесно кажучи, коли In Memoriam закінчилося, а її не включили, моє серце впало. Я подумала: „Що? Це така невдача“».
Торі вважає, що Догерті заслуговує на те, щоб на вебсайті Академії було більше, ніж просто її ім’я.
Акторка зізналася, що цей момент сильно її засмутив, оскільки її батько-продюсер, Аарон Спеллінг, і інший актор «Беверлі-Хіллз, 90210» Люк Перрі також залишилися поза сегментом In Memoriam після їхніх смертей у 2006 і 2019 роках відповідно. Вона сказала: «І особисто для мене це трохи тривожно, тому що це третя людина, яку я люблю, і кого залишили поза увагою». Щодо Шеннен акторка додала: «Це просто відчуття, що всі ми, глядачі, які любили її та любили її роботу. Здавалося, що не тільки її пограбували, але й нас пограбували».
Нагадаємо, Шеннен Догерті перед смертю зробила емоційне зізнання. Пізніше мати акторки розповіла щемливі подробиці про останні дні доньки та її останнє прохання.
Фото из Instagram140
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