Емоційний момент, пережитий перед смертю Шеннен: Роза Догерті поділилася подробицями

Через два місяці після смерті Шеннен Догерті її рідні та друзі все ще часто згадують її та діляться подробицями її останніх днів, а також емоційними історіями. Останнє повідомлення надійшло від її матері, яка через подкаст своєї доньки «Let's Be Clear» поділилася дорогоцінним переживанням, яке вона пройшла разом із Шеннен незадовго до її смерті, пише Marca.

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У спеціальному епізоді, присвяченому подкасту Догерті, Роза в розмові з Крісом Кортаццо розповіла про останню волю актриси.

«Спочатку Шеннен просила мене перебратися у ближчу до неї кімнату. А одного дня вона сказала мені: „Мамо, ти будеш спати зі мною сьогодні?“ Це було величезним подарунком для мене — бути поруч з нею ці кілька останніх днів. Я могла чути її дихання, відчувати її. Це як подарунок, який вона хотіла мені зробити, попросити мене спати поряд з нею. Це був останній подарунок від неї», — зізнається Роза Догерті.

Роза також розповіла про те, що Шеннен Догерті залишила своїм близьким спогади про своє життя та листи, написані нею власноруч. Це допомагає Розі Догерті у складні моменти.

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«Нам дуже пощастило мати всі ці спогади. Це дає багато щастя, але також правда те, що в будь-який момент можна розплакатися, тому що це велика втрата. І, я вже казала це раніше, батьки ніколи не повинні пережити свою дитину», — пояснила мати акторки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про деталі заповіту Шеннен Догерті: список присутніх та прикраси з праху.

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