41.18 / 41.72 45.90 / 46.62
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Емоційний момент, пережитий перед смертю Шеннен: Роза Догерті поділилася подробицями

21:31 23 вересня 2024
Роза та Шеннен Догерті

Через два місяці після смерті Шеннен Догерті її рідні та друзі все ще часто згадують її та діляться подробицями її останніх днів, а також емоційними історіями. Останнє повідомлення надійшло від її матері, яка через подкаст своєї доньки «Let's Be Clear» поділилася дорогоцінним переживанням, яке вона пройшла разом із Шеннен незадовго до її смерті, пише Marca.

У спеціальному епізоді, присвяченому подкасту Догерті, Роза в розмові з Крісом Кортаццо розповіла про останню волю актриси.

«Спочатку Шеннен просила мене перебратися у ближчу до неї кімнату. А одного дня вона сказала мені: „Мамо, ти будеш спати зі мною сьогодні?“ Це було величезним подарунком для мене — бути поруч з нею ці кілька останніх днів. Я могла чути її дихання, відчувати її. Це як подарунок, який вона хотіла мені зробити, попросити мене спати поряд з нею. Це був останній подарунок від неї», — зізнається Роза Догерті.

Роза також розповіла про те, що Шеннен Догерті залишила своїм близьким спогади про своє життя та листи, написані нею власноруч. Це допомагає Розі Догерті у складні моменти.

РЕКЛАМА

«Нам дуже пощастило мати всі ці спогади. Це дає багато щастя, але також правда те, що в будь-який момент можна розплакатися, тому що це велика втрата. І, я вже казала це раніше, батьки ніколи не повинні пережити свою дитину», — пояснила мати акторки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про деталі заповіту Шеннен Догерті: список присутніх та прикраси з праху.

РЕКЛАМА

59

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карта Жрець

Близнюкам — «Туз Кубків», Овнам — «Жрець», а Водоліям — «Король Мечів»: Таро-прогноз на 23 вересня

Чистий унітаз

Перед виходом з дому залийте одну склянку розчину в унітаз: весь бруд, іржа та сечовий камінь гарантовано видаляться

Літній чоловік за кермом

В Україні збираються ввести вікові обмеження для водіїв «60+»: що відомо

Курячий шніцель

Курячий шніцель — максимально просто і дуже смачно: рецепт вихідного дня від переможця «МастерШефа»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту