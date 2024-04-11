«Я кричала: пішов ти»: відома акторка відверто розповіла про сварку з чоловіком, яка призвела до розлучення

Акторка Торі Спеллінг нещодавно записала перший епізод свого подкасту «Misspelling». Вона відверто розповіла, що призвело до розірвання шлюбу з канадським актором Діном Макдермоттом. Торі Спеллінг згадувала, як жбурнула печену картоплю і кричала по-звірячому.

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«Я кричала: „Пішов ти“, а потім жбурнула запеченою картоплею. Я ніколи не бачила, щоб печена картопля так летіла. Дозвольте мені просто сказати, що це була картопля від стіни до стіни. Вона була скрізь. Пізніше ввечері, коли ти приймеш заспокійливе, ти прийдеш сюди, вилижеш усе це і з'їси як слід», — зізналась Торі Спеллінг.

За словами акторки, вона зрозуміла, що сварка зайшла занадто далеко. Тому Торі Спеллінг пішла в кімнату до дітей і замкнула двері. Але чоловік, Дін Макдермотт, увійшов до кімнати через бічний вхід.

«Він увійшов і був дуже, дуже засмучений, — розповіла акторка. — Він сказав: «Я хочу розлучення. Це кінець». А я відповіла: «Гаразд. Чудово».

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Пара була одружена з 2006 року. У них народилось п'ятеро спільних дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на тлі чуток про розлучення Юлія Саніна возз’єдналася з чоловіком, а Настя Каменських закрутила роман з молодим артистом.

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