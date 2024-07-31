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«Знадобилася така дрібниця, як рак»: Шеннен Догерті зробила емоційне зізнання про свою красу напередодні смерті

22:02 3 серпня 2024
Шеннен Догерті

Шеннен Догерті напередодні смерті глибоко переоцінила свою зовнішність під час зйомок у популярному телешоу «Зачаровані». У зворушливому інтерв'ю для подкасту House of Halliwell, що вийшло днями, вже після того, як акторки не стало, вона розповіла, що повторний перегляд серіалу змусив її оцінити свою красу в молоді роки, пише видання The News.

«Знаєте, що дійсно цікаво, коли я переглядаю фільм як жінка, я думаю: „Боже, я була дуже гарною в ті часи“, — поділилася вона зі сміхом. - І на нас навіть не було багато макіяжу. Звичайно, у нас було дуже хороше освітлення і все інше, але я була такою худенькою».

Акторка, яка померла 13 липня, також в інтерв'ю зазначила, що у неї не було «жодної зморшки на обличчі». І хоча вона «насолоджувалася» переглядом своїх минулих робіт, Шеннен зізналася: «Вперше це змусило мене трохи засмутитися».

«Молодість витрачається на молодих, — зазначила акторка. — Я стовідсотково тепер, коли мені 50, дійсно ціную свою зовнішність і люблю свою статуру».

Потім вона додала: «Мені знадобилася така дрібниця, як рак, щоб схуднути, але я все ще не така худа, як була тоді».

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Нагадаємо, мати Шеннен Догерті вперше перервала мовчання через кілька днів після смерті актриси.

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Фото Getty Images

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