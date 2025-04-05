Деградація артилерії окупантів продовжується: у бій пішла 70-річна гармата

Через нестачу техніки окупанти змушений використовувати дедалі більше екзотичні зразки озброєння. Тепер же на передовій засвітилася 122-мм гаубиця М30, яку почали випускати ще 1938 року.

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Відповідне фото виклав Осінт-дослідник TheDeadDistrict. Самі гаубиці були розроблені перед початком Другої світової війни.

Треба сказати, що для свого часу та періоду боїв 1941—1945 років М30 виявилася дуже вдалою зброєю. Більш потужна, ніж 105 мм гаубиця інших країн, вона була відносно легкою, трохи більше 3 тонн, але перевершувала їх за дальністю стрілянини — 11,8 км. Проте всіх цих переваг уже не вистачало, коли в 1955-му М30 було замінено у виробництві також 122-мм гаубицею Д30.

На сучасному полі бою 11,8 км дальності пострілу вже недостатньо, особливо в умовах панування БПЛА, здатних навести 155-мм артилерію з дальністю стрілянини в 35 км. Також така зброя може бути уражена і покращеним FPV-дроном, чия дальність складає 10−12 км.

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«Загалом, як би там не було, а РОВ починають воювати із СОУ, використовуючи гаубиці епохи Другої світової війни. Насправді нічого нового. Адже 152-мм гаубиця Д-1 застосовувалася ще під час штурмів ПВК „Вагнер“ на Бахмут. А ось М-30 — це й справді кринж… А тому, хто здивується, що „епічний“ наступ РОВ у 2025 може проходити на Т-34, тому премію Дарвіна та місце у перших рядах на врученні», — резюмує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Раніше в Криму була помічена корабельна артилерійська установка АК-306, встановлена на кузов вантажного КамАЗу.

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