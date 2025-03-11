Мільярдери, які підтримали Трампа, втратили понад 200 млрд доларів: чи повернуть вони гроші

Економічна політика Дональда Трампа після його інавгурації поки що веде до збільшення проблем в американській економіці. А ціною підтримки його ще кандидатом на пост глави держави стали понад 200 мільярдів доларів, втрачених п'ятьма мільярдерами, які допомогли йому стати президентом вдруге.

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Як повідомляє агентство Bloomberg, компанії Ілона Маска, Джефа Безоса, Сергія Бріна, Марка Цукенберга та Бернара Арно сукупно втратили 209 мільярдів доларів. Загалом же компанії гостей інавгурації втратили $ 1,39 трильйона ринкової вартості.

Як зазначає Bloomberg, у період між перемогою Дональда Трампа та його інавгурацією фондовий ринок зростав, а акції компаній прихильників Трампа дорожчали. Однак після вступу на посаду президента економічна політика Дональда Трампа призвела до різкого погіршення ситуації.

Так, індекс S&P 500 (показник вартості акцій 500 найдорожчих компаній США) впав на 6,4%, а масові скорочення держслужбовців та невизначеність щодо тарифів спровокували обвал ринку: тільки в понеділок індекс втратив 2,7%.

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Особливо сильно постраждали мільярдери, які підтримали Дональда Трампа:

- статки Ілона Маска скоротилися на 148 млрд доларів, хоча основне джерело його багатства, акції Tesla, подвоїлися в ціні після виборів, але потім втратили всі ці прибутки. У Європі продажі Tesla впали на 70%, а в Китаї — на 49%;

- засновник Amazon Джеф Безос втратив 29 мільярдів доларів через падіння ціни акцій на 14% з 17 січня. У грудні 2024 року Amazon пожертвував 1 млн доларів у фонд інавгурації Трампа;

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- співзасновник Google Сергій Брін втратив $ 22 мільярди, раніше після переобрання Трампа в листопаді 2024 року він повечеряв із президентом США в Мар-а-Лаго. У лютому акції Alphabet обвалилися на 7% через слабкі фінансові результати, а компанія намагається зменшити тиск уряду США, який хоче розділити Google;

- компанія Meta Марка Цукерберга була лідером у «Великій сімці» технологічних компаній на початку року: зросла на 19% із середини січня до середини лютого. Однак потім її акції втратили всі ці прибутки, а статки мільярдера скоротилися на $ 5 мільярдів;

- статки власника LVMH Бернара Арно виросли після виборів, але на тлі введення ймовірних 10−20% мит на європейські товари зменшилися на 5 млрд доларів.

Водночас економічний експерт Данило Монін вважає, що нічого катастрофічного не відбувається. Так, падіння фондового ринку при Дональді Трампі становило 14%, з 15 липня по 5 серпня 2024 року ринок втратив 15%, а найбільше падіння було з 3 січня 2022-го по 27 січня 2022-го, коли на очікуванні підняття ставки ринок втратив 18,5%.

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За словами Моніна, зміни у політиці Трампа щодо імпортних мит можуть трохи вплинути на економіку, але вплив буде скоріше позитивним, оскільки дає преференції американським товарам на американському ринку. І це, навпаки, сприяє більшому зростанню економіки США, щоправда, згодом. Крім того, імпортні мита ще навіть особливо не почали діяти, щоб мати певний ефект.

«Таке відчуття, що хтось навмисно нагнітає паніку, щоб потім купити акції за значно зниженими цінами. Моя думка: очевидна маніпуляція панікою з метою змусити опустити ринок. Враховуйте це», — зазначає експерт.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», дуже болісно на заяви та дії Дональда Трампа реагує і ринок криптовалют, хоча сам американський президент є їхнім активним прихильником.

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