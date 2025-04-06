Після початку широкомасштабної російської агресії спецслужби попереджали уряди європейських країн про ймовірність терактів в державах, які підтримують Україну. Зокрема, минулого року кілька загадкових надзвичайних ситуацій сталися в Німеччині, Польщі та Великобританії — на складах логістичних компаній загорялися та вибухали відправлення.

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Тим часом агенція Reuters, посилаючись на поінформоване джерело, знайоме з рослідуванням таких НП, пише, що російські спецслужби вмонтовували саморобні запалювальні пристрої, зокрема, в секс-іграшках, які також оснащувалися таймерами. Таку «начинку» мали не лише іграшки для дорослих, а й відправлення з косметикою.

Співрозмовники агенції повідомили, що в Польші росіяни вербували для організації таких диверсій місцевих мешканців, як це наразі відбувається в Україні, і що інгредієнти для виготовлення запалювальних присторїв доступні для продажу. Такі пристрої досить малопотужні, але спроможні спричинити пожежу. І їх достатньо важко виявити.

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Польскі силовики затримали громадянина РП, який отримав завдання через Telegram. Він поїхав до Литви і там відправив кілька «заряджених» посилок. Також слідство вирахувало ще одного члена «польського осередка» — росіянина. Місцеві правоохоронці вважають, що він готував підгрунтя для атак на вантажні літаки, відправляючи посилки з Варшави до Вашингтона й Оттави. Це робилося для збору та аналізу даних щодо термінів та методів обробки відправлень.

Нагадаємо, що минулого року сталася велика пожежа на заводі компанії Diehl, який виробляє зброю, зокрема, для України. Преса писала, що одна із версій не виключала причетність до цього росіян.

Фото Pixabay

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