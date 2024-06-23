Чи причетна росія до масштабної пожежі в Берліні: у Bild розповіли подробиці

На початку травня, після того як СБУ викрила агентів російського ГРУ, які готували теракти в ТЦ Києва, сталася велика пожежа на заводі компанії Diehl в берлінському районі Ліхтерфельде. Підприємство виробляє зброю, зокрема, для України. За повідомленням газетного порталу Bild, німецький уряд розслідує підозру, що російська держава може бути відповідальною за пожежу на цьому збройовому підприємстві, пише RMF 24.

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Як повідомляє Bild з посиланням на джерела, за даними іноземних спецслужб, які інформують своїх німецьких партнерів, завод в Берліні міг бути метою підпалу.

Депутат Бундестагу з питань оборони Родеріх Кізеветтер (від партії ХДС), який також є членом парламентського комітету з контролю над спецслужбами, попередив в інтерв'ю порталу німецької газети, що є ознаки того, що «росія навмисно вчиняє диверсії на території ЄС».

«Це повинно нас турбувати. Критично важлива інфраструктура в Німеччині повинна бути краще захищена», — зазначив він.

Як нагадує Bild, пожежу на заводі компанії Diehl оцінили як найбільшу пожежу в Берліні за останні роки — будівля повністю обвалилася. До складу Diehl Group, що базується в Нюрнберзі, також входить Diehl Defence, одна з найбільших німецьких збройових компаній. Серед іншого, вона виробляє систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка була поставлена Україні для захисту від російських атак. Однак підрозділ Diehl Metal Applications, який спеціалізується на інноваційних рішеннях для автомобільної промисловості, базується в районі Ліхтерфельде.

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«Тому незрозуміло, що саме могло бути метою можливої атаки. Відомо одне: в Німеччині та Європі неодноразово лунали попередження про російські атаки», — пише газета.

Нащодавно Північноатлантична рада, найважливіший орган НАТО, що приймає рішення, попередила про зростаючу загрозу з боку росії. Згідно з ним, рф посилює розвідувальну діяльність в європейському регіоні НАТО, а путін планує, серед іншого, диверсійні акції, насильницькі напади та кібератаки.

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