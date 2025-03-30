Меган Маркл входить в секс-індустрію: герцогиня буде торгувати іграшками для дорослих

Повідомляється, що Меган Маркл зробила сміливий крок, щоб розширити свій лайфстайл-бренд «Як завжди» (As Ever), який їй ніяк не вдається зареєструвати. Вона запустила низку продуктів, включаючи секс-іграшки та спідню білизну. Герцогиня Сассекська, яка вже представила оздоровчі та харчові продукти, очевидно, прагне розширити привабливість свого бренду, увійшовши в таку індустрію.

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За словами журналістів, цей амбітний новий напрямок має конкурувати з успішним брендом Goop Гвінет Пелтроу, який потрапив у заголовки газет завдяки своїм провокаційним пропозиціям.

Джерела, близькі до колишньої актриси, повідомляють, що вона планує використовувати свій майбутній подкаст Confessions of a Female Founder як платформу для презентації цих нових підприємств, пише The Marca.

Інсайдери стверджують, що подкаст Маркл стане стратегічним плацдармом для просування її розширеного бренду.

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«Вона не хоче обмежуватися лише продажем суміші для млинців і банок для желе, — повідомило джерело. — Вона хоче повний асортимент продуктів для здоров’я та способу життя, таких як секс-іграшки та спідня білизна, схожі на ті, що продаються через Goop. Вона хоче створити величезний бренд і продавати дорослі продукти».

У тизері для свого подкасту, який планується запустити 8 квітня під продукцією Lemonada Media, Маркл сказала: «Я Меган, і це Confessions of a Female Founder, шоу, де я спілкуюся з жінками-підприємцями та друзями про безсонні ночі, отримані уроки та фокус лазера, який привів їх туди, де вони є сьогодні. Ми занурюємось у злети та падіння, а також у поради, які перетворюють невеликі ідеї на бізнеси на мільярди доларів».

Вона також натякнула на більш особисті теми, пообіцявши слухачам суміш професійних думок і невимушених «дівчачих розмов».

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Повідомляється, що герцогиня сповнена рішучості створити відомий бренд, який виділятиметься на конкурентному ринку здоров’я. Команда Маркл вірить, що її харизма та відкритість допоможуть їй налагодити зв’язок з аудиторією.

Чи сприймуть останній сміливий крок споживачі, ще невідомо. Та схоже, що Меган Маркл готова зробити надзусилля для досягнення своїх амбітних цілей.

Можливо, через це вона нещодавно не на жарт розлютилася на підлеглих і звинуватила їх у своїх невдачах.

Фото: Getty Images

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