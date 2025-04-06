Мита Трампа на імпорт: чи подорожчають для українців техніка Apple та айфони

Запроваджене Дональдом Трампом мито майже на весь імпорт до США не надто зачепить українську економіку. Щобільше, пересічні українці майже не відчують на собі їхньої дії, чого не можна сказати про американців.

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Як повідомив в ефірі телеканалу Київ24 член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, прогнозоване подорожчання техніки, насамперед айфонів та Apple, не торкнеться українських споживачів. Причина цього — механізм імпорту цієї техніки в Україну.

За словами Олега Пендзіна, збірка цієї техніки відбувається не в самих США, а в інших державах. І саме з них Україна отримує ті ж айфони безпосередньо — з Китаю, Тайваню та інших країн. Американська складова айфонів, як каже експерт, — це логотип Apple та ті ноу-хау, які були передані виробнику для збирання техніки. Таким чином мита, запроваджені Дональдом Трампом, ніяк не вплинуть на ціноутворення.

«Справді, для американців ця техніка подорожчає приблизно на 30%, нас це не торкнеться. Загалом для американців ситуація буде надзвичайно складною. У них подорожчає майже все, тому що вони запровадили мита на весь імпорт, а альтернативи створити виробництва для заміни того, що їде з Китаю, США не мають ні часу, ні грошей», — резюмує експерт.

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Тим часом президент США Дональд Трамп розчарований позицією росії у питанні про перемир'я і може запровадити проти неї нові санкції.

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