Злість Трампа зростає: ЗМІ про можливі дії президента США задля припинення вогню

Після вступу на посаду в січні Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо росії, що викликало настороженість західних союзників, оскільки він намагався у якості посередника припинити війну москви в Україні. Але різкі коментарі щодо путіна останніми днями відображають його зростаюче розчарування через відсутність руху у переговорах щодо припинення вогню.

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«Якщо ми з росією не зможемо укласти угоду щодо припинення кровопролиття в Україні, і якщо я буду вважати, що це сталося з вини росії, я введу вторинні мита на нафту, на всю нафту, що надходить з росії, — сказав Трамп. — Це означає, що якщо ви купуєте нафту в росії, ви не можете вести бізнес у Сполучених Штатах. Буде 25% тариф на всю нафту, тариф від 25 до 50 пунктів на всю нафту», — цитує Reuters.

Пізніше Трамп повторив журналістам, що він розчарований путіним, але додав: «Я думаю, що ми досягаємо прогресу, крок за кроком».

Трамп заявив, що може запровадити нові торгові заходи протягом місяця.

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Негайної реакції москви не було. росія назвала численні санкції та обмеження Заходу «незаконними» та спрямованими на те, щоб Захід отримав економічну вигоду у своєму суперництві з росією. Білий дім не коментував, коли відбудеться дзвінок до путіна і чи буде Трамп говорити із Зеленським.

Трамп, який сам закликав до нових виборів в Україні та засудив Зеленського як диктатора, сказав, що путін знає, що він злий на нього. Але Трамп додав, що у нього «дуже хороші стосунки з ним» і «злість швидко розсіється, якщо він чинить правильно».

В офісі президента Фінляндії Александра Стубба заявили, що він сказав Трампу, що необхідно встановити крайній термін для встановлення російсько-українського перемир’я, щоб це відбулося, і запропонував 20 квітня, оскільки Трамп перебуватиме на посаді протягом трьох місяців.

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Офіційні особи США окремо наполягали на тому, щоб Київ прийняв важливу угоду про корисні копалини, підсумок якої свідчить про те, що США роками отримуватимуть всі доходи України від природних ресурсів. Зеленський сказав, що юристи Києва мають переглянути проєкт, перш ніж він зможе сказати більше про пропозицію США.

Трамп сказав журналістам на Air Force One, що, на його думку, Зеленський «намагається відмовитися від угоди про рідкоземельні метали. Якщо він хоче переглянути угоду, у нього будуть великі проблеми».

Також Дональд Трамп заявив журналістам, що Україна ніколи не стане частиною НАТО.

Останні тарифні погрози Трампа посилять біль, з яким вже стикаються Китай, Індія та інші країни через торгові заходи, запроваджені протягом перших двох місяців його президентства, включаючи мита на сталь, алюміній та автомобілі. Планується, що днями буде оголошено про збільшення мит на імпорт із країн із найбільшим профіцитом торгівлі.

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Вільям Райнш, колишній високопосадовець Міністерства торгівлі, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що випадковий спосіб, яким Трамп оголошував і погрожував запровадити мита, залишає без відповіді багато питань, у тому числі те, як чиновники США можуть відстежувати та довести, які країни купували російську нафту.

Згідно з даними уряду США, з квітня 2022 року США не імпортували жодного російського бареля сирої нафти. До цього американські нафтопереробники купували непостійні обсяги російської нафти, згідно з оглядом даних EIA з 2000 року, з максимальним показником у 98,1 мільйона барелів у 2010 році та найнижчим у 6,6 мільйона у 2014 році.

Індія випередила Китай і стала найбільшим покупцем морської російської нафти, яка становила близько 35% від загального імпорту нафти в Індію в 2024 році.

Раніше повідомляялося, що відомі економісти склали для Трампа ідеальний план припинення війни.

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