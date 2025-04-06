«Виплати припиняються негайно»: у яких випадках рідні безвісти зниклих військових не отримають гроші

Рідні військових, які зникли безвісти, мають право отримувати їхнє грошове забезпечення. Якщо раніше виплати в повному обсязі щомісяця могла отримувати дружина військового або чоловік військової (а якщо вони не були одруженими, то їхні діти та батьки), то з 1 березня сам військовослужбовець отримав право скласти особисте розпорядження щодо отримувачів виплат на той випадок, якщо він зникне безвісти.

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Втім, у деяких випадках нарахування можуть скасувати. Про такі випадки «РБК-Україна» розповіла юристка практики військового права Чмона Альона.

Так, Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» передбачає, що за військовослужбовцями, які зникли безвісти, зберігається виплата грошового забезпечення у розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру, а також додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень.

Юристка уточнює, що ці виплати здійснюються на підставі наказу командира військової частини, гроші виплачуватимуть доти, доки не набере чинності рішенням суду про визнання людини безвісно відсутньою або померлою.

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Основними причинами для припинення виплат вона назвала:

з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон;

самовільне залишення військової частини, місця служби або дезерство, що має підтвердитися службовим розслідуванням.

В такому випадку виплати рідним військовслужбовця припиняються негайно, що оформлюється наказом командира військової частини.

За словами юристки, якщо будуть виявлені факти неправомірного призначення виплат родичам зниклого безвісти військового, то раніше нараховані та виплачені кошти не стягуються.

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Нагадаємо, що раніше уряд дозволив членам сімей полонених або зниклих безвісти за особливих обставин користуватися їхніми пільгами до моменту звільнення людини з полону або визнання її в судовому порядку безвісно відсутньою чи померлою.

Фото Pixabay

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