Повітряне вторгнення з Арктики: весь наступний тиждень погода в Україні буде некомфортною

Найближчим часом в Україні очікується холодна та нестійка погода у всіх регіонах країни. Про це повідомив відомий метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

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«У зв'язку з проникненням холодного арктичного повітря на територію Східної та Південної Європи, а також на тлі розвитку активної циклонічної діяльності, в нашій країні прогнозується некомфортна і сира погода протягом всього наступного тижня. Періодично будуть опади у вигляді дощу та снігу, можливе посилення вітру до 15 — 20 м/с, кліматичної норми. На карті показано масштаб холодного вторгнення, в епіцентрі якого якраз опиниться Україна та прилеглі до неї країни», — написав він.

У понеділок, 7 квітня, очікується холодна та нестійка погода по всій Україні. Вночі у західних та північних областях, вдень також місцями у центральних регіонах, Криму та Приазов'ї пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні з дощем. На північному заході країни місцями очікується хуртовина, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7−12 м/с, удень на Правобережжі місцями можливі пориви, 15−17 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі −2…−7°С, вдень −1…+4°С. У решті областей вночі −1…+5 °С, удень +4…+9 °С.

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У вівторок, 8 квітня, у західних, північних та місцями центральних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. В решті регіонів України без істотних опадів. У західній та північній частині на дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер західний, північно-західний, 7−12 м/с, удень місцями в Україні пориви, 15−17 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі −2…−7 °С, в інших областях вночі −2…+3 °С; днем +2…+7 °С.

У середу, 9 квітня, вночі у західній частині країни, а також крайньої півночі України пройде невеликий сніг. Вдень у більшості регіонів, крім південного сходу, очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем. На дорогах західних та північних областей ожеледиця. Вітер переважно західного спрямування, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, на Поліссі та в Карпатах місцями до -7 °С; днем +3…+8°С.

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У четвер, 10 квітня, вночі у західних регіонах, удень у більшості областей України пройдуть помірні опади (у східних та південних областях переважно дощ, у західних та північних областях — сніг, мокрий сніг та дощ). У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У Карпатах сніг. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, удень у південно-західній половині країни місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2°С, днем на Лівобережжі +4…+9°С, на решті території −1…+4°С; у Карпатах протягом доби −2…−7 °С.

У п'ятницю, 11 квітня, утримається холодна та нестійка погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу у більшості областей України. На дорогах Правобережжя місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вітер змінних напрямків, 7 — 12 м/с, у південно-західних областях місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −3…+2°С, удень +1…+7°С. У Карпатах уночі −5…−10°С, вдень −1…−6°С.

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У суботу, 12 квітня, на більшій частині території України під впливом чергових атмосферних фронтів очікуються дощі із мокрим снігом. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −3…+2°С, удень +1…+7°С.

У неділю, 13 квітня, місцями в Україні пройдуть невеликі опади у вигляді снігу та дощу. Лише у західних та південно-західних областях без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, днем +2…+7 °С, на Прикарпатті та місцями у південній частині +7…+12 °С.

У деяких містах України 6 квітня випав сніг. Зокрема, сніг випав у Львові та в Одесі.

Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, у Києві не відновлюватимуть опалення у житлових будинках на період похолодання. У дитсадках, школах, лікарнях та інших соціальних установах опалення продовжуватиметься.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кібальчич прогнозував, що квітень очікується в цілому теплішим за середні багаторічні показники — на +1,5…+2,7 °С порівняно з нормою.

Фото: portal.lviv.ua, Одеське життя

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