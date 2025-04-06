Прикордонники спростовують захоплення росіянами села на Сумщині

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на міноборони росії поширюють інформацію про нібито захоплення села Басівка в Сумській області, яке знаходиться неподалік місця проведення Курської операції ЗСУ. Але це не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Так, окупанти намагаються штурмувати Басівку малими групами, але село не перебуває під їхнім повним контролем. У Басівці тривають бої та сили оборони ефективно знищують російських військових.

Це підтвердив також представник Держприкордонслужби Андрій Демченко в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку.

«Російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їх контролем, продовжуються бойові дії», — сказав Демченко.

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У міноборони росії стверджують, що підрозділами окупаційного угруповання військ «Північ» під час наступальних дій нібито було захоплено населений пункт Басівка.

Як писали «ФАКТИ», раніше західні ЗМІ повідомили, що російські війська готуються розпочати новий військовий наступ найближчими тижнями, щоб максимізувати тиск на Україну та посилити переговорну позицію кремля на переговорах про припинення вогню.

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