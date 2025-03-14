За даними спостерігачів, українські війська практично без бою здають контроль над прикордонним районом Курської області, який вони захопили сім місяців тому. москва заявляє про перемогу та розглядає можливість створення буферної зони на українській території, пише видання Le Monde.

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«Протягом кількох днів українські бійці поступово виходять із Курщини. Вже під тиском російських військових сил, які в шість разів перевищували їх кількість, вони виявилися серйозно покараними американським рішенням від 5 березня більше не надавати їм військову розвідку. Відсутність фото та відео груп полонених або значних захоплень покинутої української зброї свідчить про те, що бої не були великої інтенсивності. Протягом трьох років війни українські війська майже завжди чинили запеклий опір в оборонній позиції, чого тут явно не було», — йдеться у статті.

То чи не був відступ України з російської Курської області передумовою для переговорів про припинення вогню з росією за посередництва США — таке питання ставлять французькі журналісти.

12 березня, російські військові встановили свій прапор на водонапірній вежі в центрі міста Суджа, яке стало головним опорним пунктом Збройних сил України. З населенням 5000 осіб до українського вторгнення Суджа є найбільшим населеним пунктом, захопленим Києвом після 6 серпня 2024 року, і розташоване лише за 10 кілометрів від українського кордону.

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Додамо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в операційній зоні угруповання військ «Курськ» та у передмістях Суджі та й довкола неї продовжуються активні бойові дії. Росіяни за останній тиждень повернули контроль над близько 200 квадратними кілометрами території області.

Раніше у «ФАКТАХ» публікували думку експерта про причини особливо лютих атак окупантів на Курщині.

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