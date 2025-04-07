Ця обробка захистить бруньки та квітки від морозів: фермер розказав, як допомогти саду пережити «сюрпризи» погоди

За прогнозами синоптиків, протягом всього тижня до самої Вербної неділі в Україні буде некомфортна й сира погода, місцями температура повітря впаде нижче 0 градусів.

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У садівників та городників зараз актуальне питання — як захистити дерева від заморозків.

Автор каналу «Корисне ТВ» розповів, чим обробити плодові дерева від морозів, щоб врятувати врожай.



За словами фахівця, якщо на дереві ще є сплячі бруньки, то вони витримують до 20 градусів морозу і їх не потрібно захищати. Але якщо брунька вже прокинулась і з'явилося листя, яке схоже на зелений конус, то вона ще може витримати мороз до -5 градусів. Нерозкриті бутони на дереві можуть витримати до -2 градусів морозу. Розкриті бутони (як зараз на абрикосах) та зав'язь будуть гинути при 0 градусах.

Фермер зазначив, що вже при таких фазах розвитку рослин й при таких температурах повітря дерево почне втрачати до 10% врожаю.

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А якщо ділянка знаходиться у низині, то мороз там буде довше утримуватися. При сильному вітрі дерева перебуватимуть у стані стресу, а значить перейдуть в економний режим розвитку. Це означає, що сповільнюється дихання, закриваються продихи, знижується синтез білків, що входять в склад ферментів, порушується фотосинтез, уповільнюється сокорух. І як наслідок, знижується імунітет та стійкість дерев до заморозків й зниженню врожаю або повна його втрата.

За словами аграрія, перше, що потрібно зробити — це обробити дерева антистресовими препаратами. Але робити це потрібно не в самий мороз. Один з таких препаратів — біостимулятор «Мегафол». Він підвищує стійкість рослин до низьких температур.

Також можна використовувати препарати «Епін», «Циркон» та янтарну кислоту. Розчином потрібно обробити всі бруньки. Це покращить імунітет рослини, стійкість до заморозків й допоможе дереву швидше відновитися.

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Фермер радить також на молодих деревах використовувати агроволокно для крони, щоб захистити їх від морозу. Це надійно захистить молоду рослину від морозу до -7 градусів. При цьому він каже, що бруньки, які будуть торкатися агроволокна, постраждають, але це краще, ніж втратити весь врожай.

Великі дерева так врятувати від морозу не вдасться. Тому такі дерева при нічних температурах -2 градуси і нижче потрібно захищати, розводячи багаття із соломи або бур'янів. Це дозволить підняти температуру в саду на кілька градусів. Завдяки диму, мороз не буде опускатися. Одне багаття буде ефективним приблизно на 100 квадратних метрів.

Аграрій також зазначає, що такий захист як дощування, коли льодом вкривають бруньки та квітки великих дерев та садів в домашніх умовах неможливо зробити. Для цього потрібно спеціальне обладнання.

За допомогою обприскувача, який є вдома, можна захистити тілька невелику кількість дерев. Й доведеться вставати вночі, коли вже буде мороз й обприскувати дерева. Ефективність буде не 100%.

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Раніше фермер розповів, як приготувати захисну побілку деревам, а також чим підкормити розсаду, щоб вона росла як на дріжджах.

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