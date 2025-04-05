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Просто «супер-розчин»: як приготувати побілку, яка додасть деревам гарного вигляду, а також захистить їх від грибків та лишаїв

10:57 5 квітня 2025
Побілка дерев. Фото Pixabay

Побілка дерев є однією з нагальних справ садівників навесні.

Але цей процес може не тільки подарувати деревам гарний вигляд, але й захистити їх від грибків, патогенів моху та лишайників, говорить автор каналу «Корисне ТВ».

Для приготування диво-суміші він радить взяти пластикову ємність об’ємом 3 л, куди вилити 1 л чистої води і всипати 15 столових ложек з гіркою негашеного вапна. Також знадобиться мідний купорос, але його потрібно попередньо розчинити у гарячій воді.

Отже одну повну столову ложку купоросу (30 г) розчиняємо у 200 мл гарячої води гарно вимішуємо і чекаємо, поки повністю усі кристали не розчиняться. Купорос у цьому розчині буде виступатиме як фунгіцид, який з легкістю знищить усі гриби, патогени, а також мох і лишайники.

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Додайте розчин купоросу у своє вапно і добре перемішайте, щоб воно не було грудочок.

Останній інгредієнт, котрий нам знадобиться, — це фасадна водоемульсійна фарба (0,5 л). У цьому розчині вона потрібна, щоб добре зафіксувати нашу побілку на дереві і її вистачило на увесь сезон.

Оскільки фасадна водоемульційна фарба поропроникна, кора буде дихати, а також вона додатково захищатиме кору від сонячних опіків і не буде швидко змиватися.

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Починати побілку дерев можна, як тільки пройдуть морози, тому що вона готується на водній основі і якщо температура буде нижче +5°, вона буде не прилипати, а просто примерзатиме, і з потеплішанням осиплеться.

А тим часом аграрій Валерій з Київщини розповів про перше весняне підживлення полуниці.

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