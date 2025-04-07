Деякі українці можуть отримати 5 тисяч гривень допомоги: що потрібно зробити
У місті Кривий Ріг, що постійно потерпає від обстрілів російських терористів, діти, які мають офіційний статус «Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», можуть отримувати грошову допомогу у розмірі 5 000 гривень.
Ця підтримка реалізується в рамках програми соціальної підтримки населення та діє на рівні Криворізької міської територіальної громади, пише видання «Заява.інфо».
«Фінансова допомога передбачена й на 2025 рік, що дозволяє родинам, які постраждали від збройних конфліктів, отримати необхідну підтримку», — йдеться у повідомленні.
Отримати фінансову допомогу можуть діти, які офіційно мають статус «Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів».
Цей статус надається згідно з чинним законодавством України та передбачає підтвердження відповідними документами.
Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради за місцем реєстрації у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.
Для цього потрібно підготувати відповідний пакет документів, що підтверджує право на виплату.
Надаються адреси та контактні телефони для звернення:
- Металургійний район: пр-т Металургів, буд. 16; тел. 097−39−20−336, 068−49−91−433
- Довгинцівський район: вул. Дніпровське шосе, буд. 16; тел. 068−18−81−010
- Покровський район: вул. Федора Караманиць, буд. 37В; тел. 098−18−10−107, 098−18−10−117
- Інгулецький район: пр-т Південний, буд. 1; тел. 096−04−38−568; вул. Гірників, буд. 19; тел. 067−91−47−657
- Саксаганський район: вул. Св. Григорія Богослова, буд. 16А; тел. 098−36−020−04
- Тернівський район: вул. Пляжна, буд. 23; тел. 097−50−33−528, 067−43−36−786
- Центрально-Міський район: вул. Свято-Миколаївська, буд. 27; тел. 067−77−73−560, 050−48−88−945
Отримання фінансової допомоги є важливим кроком у забезпеченні дітей, які постраждали від війни, необхідними засобами для нормального життя.
«Ця підтримка є важливою частиною соціальної підтримки населення, що спрямована на допомогу дітям, які зазнали впливу воєнних конфліктів. Оформлення виплати не займає багато часу, а фінансова допомога допоможе родинам у скрутний період. Виплата надається лише раз на рік. Якщо у Вас є право на таку допомогу, не зволікайте — звертайтеся до органів соцзахисту за місцем проживання», — підкреслюють благодійники.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Україні починає діяти нова програма підтримки українців від уряду Канади та благодійних організацій, за якою можна отримати до 20 тисяч гривень.138
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