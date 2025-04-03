Українцям виплатять до 20 тисяч грн за новою програмою підтримки: хто зможе отримати гроші

Російські терористи цілеспрямовано знищують інфраструктуру та житло українців. Щоб допомогти мешканцям міст і сіл, розроблено низку міжнародних програм.



Зокрема, скоро розпочне дію нова програма підтримки деяких категорій населення, в рамках якої можна буде отримати до 20 тисяч гривень, йдеться у повідомленні благодійного фонду Depaul Ukraine.

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Комплексна допомога надаватиметься вразливим категоріям населення у Харківській, Миколаївській та Одеській областях.

Проєкт реалізовується за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади (Уряд Канади), Розвиток і мир (Карітас Канади), CAFOD (Карітас Англії та Уельсу)

Програма спрямована на підтримку кількох категорій населення:

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- жінки та чоловіки, які одноосібно очолюють сім'ї з дітьми;

- жінки та чоловіки, які одноосібно очолюють сім'ї з літніми утриманцями;

- літні люди, які одноосібно очолюють сім'ї та доглядають дітей;

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- літні пари, які доглядають дітей.

Програма включає декілька напрямів підтримки. Зокрема, сім'ї можуть отримати юридичну та психологічну допомогу, якщо пережили стрес та змушені адаптуватися до нових умов життя.

Також передбачено житлову підтримку, в рамках якої надається допомога з ремонтом, твердим паливом. В окремих випадках людині можуть надати тимчасове житло у спеціалізованому центрі.

Додатково уразливі категорії громадян можуть отримати до 20 000 гривень грошової допомоги, зокрема, на медичні потреби.

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Втім, поки що фонд не приймає заявки — про це буде оголошено згодом. Поки що можна лише спостерігати за повідомленнями на сайті благодійників.

Нагадаємо, з 1 квітня частині українських пенсіонерів підвищать пенсії. Разом з тим, для працюючих пенсіонерів розмір їхньої заробітної плати ніяк не вплине на індексацію та перерахунок виплат у квітні.

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