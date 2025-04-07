Експерша ракетка світу вагітна і чекає на третю дитину від чемпіона НБА (фото)

Знаменита данська тенісистка з польським корінням, експерша ракетка світу 34-річна Каролін Возняцькі, яка з 2019 року одружена з американським баскетболістом, 41-річним чемпіоном НБА Девідом Лі, вагітна втретє.

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Чемпіонка Australian Open-2018 оголосила радісну новину в соцмережах, розмістивши в Instagram фотографію з чоловіком та двома дітьми — 3-річною Олівією і 2-річним Джеймсом. При цьому в руках доньки спортсменки — знімки УЗД майбутньої дитини.

«Офіційно переходимо на зонний захист! Наша сім'я не може бути більш схвильована швидкою появою третьої дитини!» — написала Каролін.

Майбутню багатодітну маму вже привітали в коментарях експерша ракетка світу Кароліна Плішкова, колишня фіналістка Вімблдону Ежені Бушар та близька подруга Возняцькі, триразова чемпіонка турнірів «Великого шолома» Анжелік Кербер, яка оголосила про свою другу вагітність в лютому.

Нагадаємо, що після народження сина Возняцькі повернулася на корт у серпні 2023 року. 2024-го вона дісталася чвертьфіналу на турнірі в Індіан-Уеллсі, а на US Open 2023-го та 2024-го дійшла до четвертого раунду. Свій останній матч Каролін провела у вересні 2024 року, коли програла Беатріс Хаддад Майї з Бразилії в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США.

Загалом за 19 років у професіональному тенісі Возняцькі виграла 33 турніри WTA (з них 30 — в одинарному розряді). За роки кар'єри дочка професіонального польського футболіста (Петр Возняцькі був її тренером) та ексволейболістки збірної Польщі заробила понад 36 млн доларів призових.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу Наомі Осака розлучилася з батьком своєї дитини.

Фото Instagram

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