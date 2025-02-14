Віцечемпіонка Олімпійських ігор, яка заробила за кар'єру майже 32 мільйони доларів, чекає на другу дитину (фото)

Титулована німецька тенісистка, чемпіонка Australian Open, Вімблдону, US Open та віцечемпіонка Олімпійських ігор 37-річна Анжелік Кербер, яка потрапила до списку 20 тенісисток, які заробили найбільше за кар'єру, вдруге стане мамою, повідомляє Bild.

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Колишня перша ракетка світу поділилася новиною на своїй сторінці в Instagram, не ставши розкривати, хто саме в неї народиться.

«Я рахую дні до того моменту, коли в нашій родині з'явиться хтось особливий», — написала тенісистка, обіймаючи на фото свою доньку Ліану і склавши руки у формі серця перед животом. За інформацією Bild, дитина народиться влітку.

Як і у випадку з Ліаною, яка народилася 25 лютого 2023 року, батьком дитини є супутник життя спортсменки, фітнес-економіст Франко Б'янко.

До речі, після народження першої дитини Анжелік Кербер повернулася на корт вже через 11 місяців. Німкеня з польським корінням навіть сенсаційно дійшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі, де поступилася майбутній переможниці Чжен Ціньвень з Китаю.

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Видання уточнює, що родина тенісистки з чотирьох осіб житиме в тихому містечку Пущикове в Польщі, далеко від галасу та суєти великого міста. Саме там Анжелік керує своєю тенісною академією.

Нагадаємо, що Анжелік Кербер виграла за кар'єру 14 турнірів WTA та стала віцечемпіонкою Олімпійських ігор-2016, заробивши на корті майже 32 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишня перша ракетка світу Наомі Осака розлучилася з батьком своєї дитини.

Фото DPA, Instagram

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