1137-й день війни: в Кривому Розі прощаються із загиблими, в Києві рятувальники продовжують розбирати завали після російської атаки

В Оболонському районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали після вчорашньої атаки росіян.

Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків ранкового обстрілу, який стався 6 квітня. Роботи тривають, повідомили у ДСНС столиці.

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Минула ніч також не була мирною — окупанти скинули КАБ на село Токарівка Друга Дергачівської громади на Харківщині. Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулого дня ворог постійно обстрілював прикордонні території та населенні пункти Сумської області. Зафіксовано 186 вибухів, зазначили в Сумській ОВА.

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За інформацією керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, окупанти намагаються забігати на прикордоння Сумщини штурмовими групами, шукають підвали з метою закріпитися, але їх знищують.

Бої в прикордонні Сумщини складні і тривають щодня на кількох ділянках, а також ведуться в прикордонні Курщини.

У прифронтовій Запорізькій області впродовж доби окупанти завдали 274 удари по 11 населених пунктах. Надійшло 4 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали, зазначив керівник ОВА Іван Федоров.

Від вечора агресор кілька разів атакував Нікопольщину — райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Обстріляв з артилерії та застосував дрони-камікадзе.

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Увечері ворог вдарив КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Пошкоджені 7 магазинів, адмінбудівля, будівлі, що не експлуатувалися, гараж.

Троє постраждалих госпіталізовані в стані середньої тяжкості, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, у лікарнях залишаються 33 постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу, з них 4 дітей. 18 пацієнтів все ще у важкому стані.

У Кривому Розі, Дніпрі, ще низці міст тривають дні жалоби за загиблими. Люди несуть квіти та іграшки на дитячий майданчик, на якому російські терористи вбили українських дітей.

Нагадаємо, 4 квітня російські війська двічі атакували Кривий Ріг. Вдень окупанти вдарили по місту балістичною ракетою «Іскандер-М». Вона вибухнула у повітрі та вдарила по вулиці недалеко від дитячого майданчика, прямо по житлових будинках спального району. 19 людей загинули, зокрема 9 дітей, ще десятки отримали поранення. Пізніше ворог атакував Кривий Ріг дронами. Одна людина загинула, ще кілька дістали поранення.

Фото СВОЇ, Новини Кривого Рогу

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