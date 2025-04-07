«Ми такі самі пацієнти, як усі, і тому відповідальні за зміни», — керівник «Інтерхім»

Вітчизняні фармвиробники мають не лише бізнес-інтереси, а й моральне зобов’язання діяти в інтересах країни. Про це заявив гендиректор компанії «Інтерхім» Анатолій Редер, коментуючи рішення РНБО про встановлення граничних націнок на понад 100 найпоширеніших лікарських засобів.

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Редер наголосив, що фармацевтична реформа — це не лише цифри й документи, а й відповідальність і готовність до болісних, але необхідних рішень заради здоров’я нації.

«Знизити ціни було надзвичайно складно з двох причин — передусім через те, що це доволі суттєве зниження, по-друге — здійснювати [таке зниження] довелося все майже за один день», — зауважив керівник «Інтерхім» в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

До переліку топ-100 найпопулярніших лікарських засобів, ціни на які мали бути знижені, увійшли 10 препаратів виробництва ТДВ «Інтерхім», які разом формують близько 40% загального обсягу продажів компанії. У зв’язку з цим було необхідно у стислі терміни провести переоцінку залишків продукції на складах, а також забезпечити відповідне зниження вартості товару, який вже перебував на логістичному етапі, зокрема на складах дистриб’юторів.

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За словами Анатолія Редера, незважаючи на те, що з аналогічними складнощами стикнулися виробники й решти препаратів з переліку, вони тим не менш консолідовано підтримали рішення президента й уряду заради забезпечення лояльності ринку до споживачів.

«Найважливіше, що я хотів сказати, що всі ми — фармвиробники, дистриб’ютори, аптечні мережі — живемо в нашій країні, ми її частина. Ми такі самі покупці ліків, коли вони нам необхідні, як і решта українців. Ми усвідомлюємо, що ситуація в країні дуже непроста, і розуміємо, що складна та болісна трансформація ринку потрібна, і вона задля блага пацієнтів», — підкреслив Редер.

Нагадаємо, в лютому та на початку березня в Україні набули чинності нові правила для аптек та дистриб’юторів лікарських засобів: було запроваджено граничні націнки на оптову та роздрібну торгівлю, а також знижено відпускні ціни на понад 100 найпопулярніших препаратів. Члени Асоціації «Виробники ліків України» підписали декларацію про добровільне зниження цін на 30%. Також Верховна Рада працює над запровадженням нових визначень «аптека» та «аптечна мережа», обмеженням монополізації ринку, створенням Національного каталогу цін і забороною антиконкурентних маркетингових схем.

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