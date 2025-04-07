Жодних ознак того, що росіяни готуються до припинення вогню: чиновник НАТО спрогнозував зміни на полі бою

Від початку повномасштабної війни в Україні російська армія втратила понад 900 тисяч осіб, з яких 250 тисяч було вбито, повідомили в НАТО. Але рф продовжує набирати достатньо людей. Такі дані навів високопосадовець НАТО на брифінгу в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу в Брюсселі, пише видання dw.com.

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Армія рф продовжує втрачати понад 1000 осіб на день, проте її темп набору нових рекрутів, за даними НАТО, поки що відповідає втратам.

«Просування російських військ в Україні сповільнюється, її втрати зростають, проте російська влада готова й надалі зазнавати великих втрат в обмін на повільні успіхи», — резюмував чиновник.

Ситуація на полі бою, за оцінками НАТО, залишається дуже складною.

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«росія продовжуватиме посилювати тиск на ЗСУ на лінії фронту та загалом по всій території України, щоб затягнути час війни й наростити перевагу для успіху на переговорах. Перевага, як і раніше, не на боці України. росія зберігає перевагу й динаміку, а також намагається виграти за рахунок дефіцитів в українській армії», — йдеться у публікації.

Високопоставлений чиновник НАТО заявив, що на полі бою немає жодних ознак того, що росіяни готуються до припинення вогню: «Ми не бачимо жодних ознак того, що цілі росії в цій війні змінилися».

За прогнозами Альянсу, росії вдасться повністю витіснити українські війська з Курської області.

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Позиція НАТО полягає в тому, щоб домагатися справедливого та стійкого миру в Україні.

«Яка б мирна угода не була укладена, вона не повинна дозволити росії просто виграти час», — підсумував він.

Раніше американський генерал Крістофер Каволі, голова Європейського командування збройних сил США, розповів, скільки танків втратила росія, зазачивши, що масштаби просто вражають.

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