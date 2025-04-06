Кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла більш ніж на 50 відсотків з моменту початку мирних переговорів під проводом США. Як показав аналіз, за 30 днів після 18 лютого, коли розпочалися мирні переговори, росія здійснила 4 776 ударів з безпілотників, порівняно з 3 148 ударами за 30 днів до цього, згідно з останніми даними командування Повітряних сил Збройних Сил України. Експерти кажуть, що рф посилила свої атаки, щоб змусити Київ піти на поступки й взяти під контроль якомога більшу територію, оскільки Дональд Трамп пообіцяв швидко припинити бойові дії. Україні також стає дедалі важче перехоплювати російські ракети, що призводить до того, що росія вражає все більше цивільних об'єктів, пише The Telegraph.

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«росія намагається посилити біль, який вона завдає Україні, щоб підвищити ймовірність того, що Київ піде на поступки, і показати, що росія може продовжувати боротьбу до нескінченності», — сказав Деніел Байман, директор Програми з питань війни, нерегулярних загроз і тероризму в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Хоча сторони погодилися на 30-денне перемир'я за посередництва США, яке поширювалося на енергетичну інфраструктуру та Чорне море, мало що свідчить про те, що обстріли зі сторони рф сповільнюються. Цифри показують, що до зустрічі в Ер-Ріяді Україна була в середньому мішенню 101 безпілотника на день, порівняно зі 154 на день після неї, тобто на 52,5 відсотка більше.

Аналіз Telegraph також показав, що атаки зросли в дні, коли Трамп публічно розкритикував пана Зеленського в Овальному кабінеті, а США припинили обмін розвідданими з Україною.

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28 лютого, коли президент США звинуватив свого українського колегу в тому, що він недостатньо вдячний за американську підтримку, над Україною було запущено 208 російських безпілотників порівняно зі 166 напередодні. 7 березня, коли США призупинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, росія запустила 252 безпілотники, що є другим найвищим показником цього року.

«Очевидно, що росіяни намагалися скористатися паузою в обміні розвідданими», — сказала Кароліна Хірд, заступник керівника групи по росії й аналітик Інституту війни (ISW).

Аналіз також показав, що за останні тижні атаки москви стали «масштабнішими й ефективнішими», частково через зміну тактики використання безпілотників. За даними ISW, російські військові переключилися на безпілотники дальнього радіуса дії, які стали більш успішними в прориві системи протиповітряної оборони України.

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«Російські ударні пакети стають все більшими та ефективнішими, — сказала Хірд. - Це тактичний розвиток, який не відповідає російським заявам про те, що вони готові до миру. Українці, зі зрозумілих причин, усвідомили, що вони повинні бути більш консервативними у своїх оборонних системах, які й так були дефіцитними».

Таке скорочення викликало серйозне занепокоєння серед військових аналітиків. Бенджамін Дженсен, професор стратегічних досліджень Школи передових методів ведення бойових дій при Університеті морської піхоти, нещодавно заявив, що «зменшення кількості перехоплень може призвести до можливості прориву росії на фронті або збільшення кількості жертв серед цивільного населення, що чинитиме внутрішній тиск на українських переговірників».

Ця ескалація підкреслює крихкий характер поточних переговорів, кажуть експерти, в той час як плутанина навколо припинення вогню, в кінцевому рахунку вигідна росії.

Експерти також вважають, що путін вже не здатен закінчити війну, навіть якби захотів.

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