Масштаби просто вражають: американський генерал назвав, скільки танків втратила росія

москва розпочала тотальне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, сподіваючись на швидку воєнну перемогу над своїм меншим сусідом, але замість цього загрузла у виснажливій війні. В ній росія зазнала приголомшливих втрат, пише видання The Economic Times.

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«Росіяни втратили понад 4 000 танків, а це майже танковий корпус Сполучених Штатів, — заявив генерал Крістофер Каволі, голова Європейського командування збройних сил США. — Масштаби цього конфлікту просто вражають».

На думку генерала, очевидно, що це матиме швидкий і згубний вплив на здатність російських солдатів воювати.

«Сили Києва залежать від допомоги США у збиванні російських ракет, а також від розвідданих, які допомагають їм націлюватися на командні пункти і логістичні зони москви», — додав Каволі.

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Сполучені Штати надали десятки мільярдів доларів військової допомоги Україні від початку вторгнення росії понад три роки тому. Проте адміністрація Трампа не оголосила про новий пакет допомоги Києву з моменту його вступу на посаду президента. Натомість, на думку аналітиків, очільник Білого дому хоче використати війну в Україні з метою наживи.

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