Потепління не за горами: синоптикиня пояснила квітневі примхи погоди
Істотне зниження температури повітря в Україні стало наслідком «роботи» циклону Zion, який наразі розташувався на північному сході від нас і своїми атмосферними фронтами провокує холодні опади — місцями зривається сніг, а на південному сході України йде дощ. На додачу над Північним морем розташувався антициклон Olivia, який теж давить високим атмосферним тиском майже на всю континентальну Європу, включно з Україною.
Протистояння цих полярних атмосферних утворень зумовлює сильний вітер, який суттєво знижує температуру комфорту, яка й так походить з Арктики, пояснює у своєму каналі синоптикиня Наталка Діденко.
Згідно з її аналізом завтра, 8 квітня, холодна повітряна маса в Україні переважатиме. Водночас на сході та південному сході також похолоднішає.
У більшості областей України ймовірні нічні заморозки.
Вдень температура не перевищить +5 градусів, у південній частині — +9 градусів.
Вітер буде північно-західного напрямку, можливі пориви сягатимуть 15−20 метрів за секунду. Тобто, відчуття холоду буде сильнішим, аніж на термометрах.
У Києві так само вірогідні нічні заморозки, вдень термометри покажуть +1+3 градуси. Є ймовірність невеликого снігу.
Рвучкий некомфортний північно-західний вітер дутиме з поривами до 12−14 метрів за секунду.
А омріяне потепління очікується вже з Вербної неділі, тобто з 13 квітня.
Також зазначимо, що в квітні очікується ціла низка магнітних бур,
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