Мольфар Макс Гордєєв склав Таро-прогноз на новий тиждень, в якому радить українцям не боятися брати на себе відповідальність, а також діяти активно і врівноважено.

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А чого чекати від завтрашнього дня, 8 квітня, говориться в розкладі за картами Таро від одного з видань.

Овен — «Сімка Жезлів»

Овнам доведеться виявити наполегливість і впевненість у спілкуванні з оточуючими. Можливі гострі діалоги з партнером чи друзями, особливо якщо тема стосується ревнощів чи недовіри. Намагайтеся не загострювати ситуацію і вибирайте слова обдумано. День може стати випробуванням для вашої емоційної зрілості, але зрештою ви зможете зміцнити свою позицію. Гарний час, щоб відстояти власні кордони і погляди. Головне — не піддаватися провокаціям та зайвим емоціям.

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Телець — «Вежа»

Тельцям випала потужна та трансформаційна карта — «Вежа». Цей день може піднести несподівані повороти, особливо у побутових справах чи звичках. Настав час зруйнувати старе, щоб звільнити місце для нового, хай і не одразу це видасться комфортним. Можливо, ви відчуєте тривогу чи внутрішню напругу — впоратися з ними допоможуть музика, прогулянки та свідомість. День ідеально підходить для відмови від шкідливих звичок. Будь-які потрясіння сьогодні шанс вийти на новий рівень.

Близнюки — «Королева Пентаклів»

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Близнюки завтра будуть перебувати під впливом енергії практичності та внутрішньої стійкості. День пропонує зосередитися на тому, що справді важливо, особливо у питаннях фінансів та відносин. Важливо не гнатися за зовнішнім визнанням і не намагатися догодити оточуючим. Настав час залишити в минулому негатив — брехня, образи, осуд. Ваша увага до деталей завтра допоможе вирішити раніше затягнуті відносини. Можливі приємні фінансові бонуси чи підтримка від жінки з вашого оточення.

Рак — «Колесо Фортуни»

Раки завтра будуть перебувати на порозі важливого повороту. «Колесо Фортуни» вказує на те, що обставини можуть несподівано змінитись на вашу користь. Не втрачайте віри в успіх, навіть якщо попереду залишився один, але складний крок. Зараз особливо важливо виявити наполегливість та не згортати з наміченого шляху. Доля готує вам несподівані подарунки — будьте готові прийняти їх. Все, що відбувається — не випадково.

Лев — «Верховна Жриця»

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Левам карти радять сповільнитися і прислухатися до свого тіла та внутрішнього голосу. Сьогодні важливо не перевантажувати себе фізично та дати собі час на відновлення. Можливо, ви відчуєте потяг до усамітнення чи бажання розібратися в особистих питаннях. Не варто ділитися планами з кожним зустрічним — зберігайте інтригу та слухайте свою інтуїцію. Приховані знання та інсайти можуть прийти з найнесподіваніших джерел. День добре підходить для читання, медитації чи творчості.

Діва — «Зірка»

Для Дів настає світлий та сприятливий день, наповнений надією та натхненням. Ви можете відчути приплив енергії та оптимізму, особливо у питаннях кохання та фінансів. Це чудовий час для мрій та планування, а також для реалізації задуманого. Ваша віра в краще та внутрішня гармонія допоможуть подолати будь-які труднощі. Важливо не прогаяти шанс, який може сьогодні з'явитися — він може бути пов'язаний із важливим контактом чи новою ідеєю. Не бійтеся бути собою — зірки на вашому боці.

Терези — «Четвірка Жезлів»

Терези можуть насолодитися приємною та затишною атмосферою дня. Завтра навіть дрібниці радуватимуть, а спілкування з близькими людьми принесе задоволення. Постарайтеся на якийсь час відкласти всі турботи і поринути в атмосферу тепла, затишку та подяки. Можливо, ви відчуєте натхнення зайнятися домашніми справами або відсвяткувати перемогу. День підходить для дружніх зустрічей та сімейних посиденьок. Не забудьте висловити вдячність тим, хто поруч — це зміцнить ваш зв'язок.

Скорпіон — «Колісниця»

Скорпіонів чекає день руху та активних рішень. «Колісниця» символізує силу волі та здатність контролювати ситуацію, навіть якщо вона видається нестійкою. Головне — не розпорошуватися і вибрати чіткий напрямок. Ваша інтуїція завтра буде особливо загострена і підкаже правильне рішення. Можуть з'явитись важливі новини, пов'язані з поїздками, транспортом чи кар'єрою. Будьте певні — ви здатні впоратися з будь-якими викликами цього дня.

Стрілець — «Сонце»

Для Стрільців день обіцяє радість, світло та приємні несподіванки. Карта «Сонце» приносить тепло у всі сфери життя — від спілкування до кар'єри. Можливо, ви зустрінетеся з людиною, яку давно не бачили, і це спілкування виявиться важливим. Ваша енергія буде привабливою для оточуючих, що створить сприятливе тло для будь-яких справ. Використовуйте цей день для творчих ідей, активного відпочинку та відновлення емоційного балансу. Все складатиметься найкращим чином — просто насолоджуйтесь.

Козеріг — «Паж Кубків»

Козерогів чекає день, наповнений рутинною, але важливою роботою. Заняття з документами або організаційні питання можуть зайняти більшу частину часу. Однак не варто повністю поринати в серйозність — короткі перерви допоможуть вам зберегти продуктивність і ясність розуму. В особистому житті можливі невеликі, але приємні сюрпризи. Слідкуйте за своїм емоційним фоном — не ігноруйте легкі сигнали втоми чи роздратування. День підходить для помірного темпу та щирості у спілкуванні.

Водолій — «Блазень»

Водоліям сьогодні показана легкість, відкритість та трохи авантюризму. Блазень підказує: не бійтеся йти назустріч новим знайомствам, ідеям та враженням. Навіть якщо спілкування відбуватиметься в онлайн-форматі, воно виявиться душевним і надихаючим. День наповнений творчим потенціалом, можливістю подивитись ситуацію свіжим поглядом. Головне — не забувайте про обережність і не втрачайте контакту з реальністю.

Риби — «Відлюдник»

Рибам випав спокійний і трохи відсторонений день. «Відлюдник» говорить про необхідність побути в тиші, розібратися в собі і привести думки до ладу. Це не найкращий момент для активних дій чи соціальних подій — скоріше він підходить для усамітнення, читання, медитації чи роботи над особистими проектами. Сьогодні краще присвятити час рутині, не чекаючи на феєрверки. Така перерва буде корисною і наповнить вас новими силами для подальших кроків.

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