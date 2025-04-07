За 95 років жодного разу не ремонтували, — мер Кам’янського Білоусов про капремонт гуртожитку для ВПО

Попри війну Кам’янська громада успішно залучає інвестиції та отримує гранти. Так, завдяки перемозі у грантовому конкурсі від IFC Ukraine Energy Efficiency Fund & Crisis Response Project, місто отримало можливість комплексно відновити будівлю на Гімназичному проспекті. Вона дісталась місту від Дніпровського металургійного комбінату. Про це «ФАКТАМ» розповів мер Кам’янського Андрій Білоусов.

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«Цей гуртожиток ми прийняли у комунальну власність. Будівлі 95 років, за час свого існування вона жодного разу не ремонтувалася. 80% витрат на капремонт покриває фонд, а 20% — міський бюджет», — повідомив Білоусов.

За його словами, відновлювальні роботи у гуртожитку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по проспекту Гімназичному вже тривають.

Мер Білоусов перевірив, як відбувається капремонт

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«Проєктом передбачено капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду, ремонт всіх внутрішніх приміщень, заміна вікон, дверей та усіх комунікацій, а також термомодернізація. Для мешканців облаштують комфортні кімнати. Усього тут зможе проживати 250 людей. Плануємо завершити роботи вже у вересні цього року», — повідомив Білоусов.

Він додав, що підтримку з меблями, технікою та речами першої необхідності надасть благодійна організація «Проліска».

Він наголосив, що на сьогодні у Кам’янському зареєстровано 31 868 внутрішньо переміщених осіб.

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«В місті функціонують 9 гуртожитків. Також працює Центр соціальної підтримки ВПО, де тисячі людей вже отримали консультації та допомогу. Працюємо, щоб для кожного, хто був змушений залишити рідну домівку через війну, Кам’янське стало справжнім другим домом», — додав міський голова.

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