Прифронтове Кам’янське — лідер по залученню європейських інвестицій: про результати співпраці розповів мер Білоусов

31 липня місто Кам’янське, що на Дніпропетровщині, відвідали перший радник Представництва Європейського Союзу в Україні Штефан Шльойнінг, постійний представник UNDP в Україні Яко Сільє та представники ПРООН. Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов.

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«Обговорили та оглянули деякі важливі проєкти, які вже вдалося реалізувати у нашому місті завдяки плідній співпраці. Також у форматі відкритого діалогу поспілкувалися з молоддю на базі Офісу відновлення та розвитку Кам’янської міської громади, створеного за фінансової підтримки Європейського Союзу», — розповів Білоусов.

Візит іноземних партнерів

За його словами, завдяки підтримці ЄС та ПРООН вже вдалося реалізувати декілька ініціатив.

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«Зокрема завершено реконструкцію будівель двох закладів середньої освіти, відкрито Простір соціальної адаптації для людей з інвалідністю та старшого віку, працює Центр соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, облаштування технікою та меблями якого стало можливим завдяки Програмі Розвитку ООН в Україні», — повідомив мер.

Також, за словами Білоусова, партнери допомогли забезпечити місто спеціально оснащеними машинами для надання адміністративних, соціальних та медичних послуг населенню.

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Передача автівок соціальним службам

«Триває реалізація проєктів з реконструкції будівель 4-х наших найбільших медичних закладів, де, окрім мешканців міста та району, проходять лікування поранені учасники бойових дій», — додав Білоусов.

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Варто відзначити, що Камʼянське є одним із лідерів по залученню європейських інвестицій в нашій країні.

Білоусов подякував європейським інституціям за масштабну підтримку.

«Щиро дякуємо Європейському Союзу та представникам ПРООН за підтримку, плідну та ефективну взаємодію на користь Кам’янської територіальної громади», — сказав він.

Раніше ФАКТИ розповіли, кого у Кам’янському лікують за допомогою іповенції.

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