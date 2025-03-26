Чудове перетворення амбулаторії: містяни подякували меру Кам’янського Білоусову за модернізацію медзакладу

У складні воєнні часи місто Кам’янське, що на Дніпропетровщині, завдяки багаторічній грантовій підтримці, продовжує модернізацію медичних закладів. Про це розповів мер міста Андрій Білоусов на своїй сторінці у соцмережі.

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«Після капітального ремонту відкрили оновлену амбулаторію № 7 — медичний заклад, що забезпечує допомогу понад 12 тисячам мешканців, зокрема 1,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб», — сказав Білоусов.

За його словами, проєкт реалізували завдяки багаторічній співпраці Кам’янської громади з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ), що фінансується урядом Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW).

«У межах програми „Сприяння розвитку соціальної інфраструктури — УФСІ-VIII“ капітально відремонтовано другий поверх лікарні. Вартість робіт — 28 млн грн. Було проведено комплексну модернізацію приміщення: замінено вікна, двері, комунікації, оновлено освітлення, електрику, вентиляцію, виконано внутрішні оздоблювальні роботи, встановлено нову сантехніку. Особливу увагу приділено доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення», — додав мер Кам’янського.

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Оновленню медзакладу радіють і лікарі, і містяни

Білоусов також нагадав низку ініціатив, які вдалося реалізувати у громаді завдяки співпраці з УФСІ. Зокрема, за його словами, з 2015 року спільно з УФСІ у Кам’янському вже втілили низку ініціатив: «У місті капітально відремонтували школу № 42, реконструювали гуртожиток під соціальне житло, а у травні 2023 року відкрили оновлену амбулаторію № 5 на Лівобережжі».

Міський голова подякував партнерам — Українському фонду соціальних інвестицій, уряду Німеччини, Німецькому банку розвитку, а також усім, хто доклав зусиль до реалізації цього проєкту.

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«Наразі, за грантові кошти Європейського інвестиційного банку триває капітальний ремонт усієї будівлі, оновлення фасаду та благоустрій території. Завершення робіт заплановане до кінця року. Робимо все можливе, щоб створити гідні умови в закладах охорони здоров’я, на які заслуговують і наші мешканці і наш медичний персонал», — додав Білоусов.

Містяни у соцмережі дякують меру за турботу про місто.

Емоції містян щодо модернізації закладу

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що у Кам’янському в рамках масштабного проєкту відновлення трьох провідних лікарень міста після капремонту відкрили відділення анестезіології та інтенсивної терапії у лікарні швидкої медичної допомоги.

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