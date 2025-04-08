Синоптики визначилися з датою потепління: поки що українцям доведеться померзнути

Після досить теплого березня в Україну повернулася холоднеча — по-справжньому весняної погоди варто очікувати хіба що на Великдень.

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Так, цього тижня синоптики прогнозують ще дві хвилі похолодання. Такий прогноз погоди дає синоптикиня Наталія Птуха, повідомляє nv.ua.

За її прогнозом цей тиждень в країні буде холодним, з опадами нічними заморозками та прохолодними днями.

У середу, 9 квітня, опади припинятимуться, але не по всій країні. А у четвер, 10 квітня, та у п'ятницю, 11 квітня помірний мокрий сніг з дощем принесе атмосферний фронт з північного заходу. 12 квітня опади очікуються в західних, Вінницькій, Житомирській та Одеській областях, а також у південних областях та в Карпатах.

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Вночі очікуються заморозки до п'яти градусів морозу, в Карпатах — аж до -11 градусів. Середня температура вдень по Україні очікується на рівні +1…+4, дещо тепліше буде на півдні та південному сході — до +9.

Втім, з 12 квітня очікується поступове потепління. Зокрема, в Києві у суботу прогнозується до +8, а у неділю вже +10.

«Наступний тиждень буде кращий і тепліший», — каже Птуха та додає: «З 13 квітня переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тобто мінімальна ймовірність якихось опадів. Переважатиме спокійна погода».

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Синоптикині зазначає, що хоч зараз й зарано прогнозувати «класичну весну», але є підстави вважати, що це відбудеться на Великдень — 19 квітня.

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич, прогнозуючи погоду на поточний тиждень, зазначав, що температура очікується на 6 — 12 градусів нижче за норму.

Фото Pixabay

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