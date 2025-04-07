Каменських посвітила ніжками на вулицях Києва і показала, що витворяє перед виходом на сцену

Незважаючи на примхи весняної погоди, київські модниці вже почали вигулювати «полегшені» вбрання.

Не стала відставати від тренду і дружина репера Потапа Настя Каменських.

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Анастасія в новому образі. Фото instagram.com/kamenskux/

В соціальній мережі вона розмістила свої фото у симпатичному джинсовому сарафані і вирішила супроводити його довгим монологом.

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«Любов до себе — це дія. Це не про голосні заяви, а про тиху впевненість: коли ти кажеш „ні“, бо „так“ зраджує тебе. Коли обираєш не подобатися всім, а бути собою», — написала жінка.

Невідомо, що хотіла сказати постом красуня, але багато хто з читачів, певно, вирішили, що «вони з Потапом точно розлучилися» — адже до чого тут любов до себе.

Куди цікавішим вийшов більш ранній пост Насті, на якому вона показала власний ритуал перед виходом на сцену — виявляється, помічниці допомагають їй застебнути корсет, а потім вони всі разом роблять певні рухи руками.

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Нагадаємо, раніше Андрій Данилко показав своє фото у 1995 році, і читачі навіть порівняли його з відомим французьким актором.

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