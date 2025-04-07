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Шоу-бізнес

Можна й роботу відкласти: Ірина Білик перенесла ювілейний концерт

19:20 7 квітня 2025
Ірина Білик

Відома співачка Ірина Білик, яка нещодавно поскаржилася на стан здоровʼя, перенесла свій ювілейний концерт. Виступ артистки мав відбутися на одному з майданчиків столиці 6 квітня 2025 року. Але через день жалоби за загиблими у результаті ракетного терористичного удару росіян по Кривому Рогу всі розважальні заходи в Україні були скасовані. Про перенесення виступу на сьоме квітня Ірина Білик повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі. Нагадаємо, виступи співачка приурочила до святкування свого 55-го дня народження.

Підписники підтримали рішення, зауваживши, що не всі зможуть потрапити на концерт через робочий день.

«Правильне рішення перенести концерт», — написали у коментарях.

«Якщо є можливість, було б краще перенести на вихідний день», — попросили у мережі.

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«Нічого страшного, заради цього концерту можна і роботу відставити», — наголосили у дописі.

Реакція шанувальників Ірини Білик на перенесення її концерту

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Свої виступи скасували також інші українськи артисти. Олександр Пономарьов та Михайло Хома посунули шоу «Україна переможе!» у Вінниці на декілька тижнів, Оксана Білозір перенесла виступ у Калуші, а Kola — у Черкасах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Михайло Хома вразив своїм зізнанням.

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