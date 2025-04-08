Вадим Попко: «Українські студенти бачать у штучному інтелекті інструмент притягнення росії до відповідальності за агресію»

Студенти переконані, що штучний інтелект може стати потужним інструментом на шляху встановлення миру та справедливості й притягнення країни-агресора до відповідальності. Такий висновок можна зробити на основі результатів всеукраїнського конкурсу студентських есе на тему: «Роль штучного інтелекту у притягненні рф до відповідальності». Його результати підбили в п’ятницю, 4 квітня, в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Г. Шевченка.

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Про це йдеться в сюжеті на телеканалі ICTV.

«Штучний інтелект — це те, що сьогодні максимально швидко розвивається. І чому б не спробувати залучити його для того, щоб він також нам допоміг в боротьбі з російською навалою?» — наголосив Вадим Попко — організатор конкурсу, професор кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка, доктор юридичних наук, заслужений юрист України.

Зі 130 робіт студентів з понад 30 українських закладів вищої освіти планувалося відібрати десять найкращих, втім, через велику кількість запропонованих цікавих ідей конкурсне журі відзначило 17 фіналістів.

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Софія Третяк, яка досліджувала перспективи використання ШІ в судових процесах і посіла третє місце, каже, що обрала цю тему, оскільки ця технологія вже є реальністю українського судочинства.

«Є цікаві аспекти використання ШІ в судових процесах, і в Україні вже є практика його використання в рішеннях судів. Тому я вважаю, що варто розвивати цю тему й надалі», — переконує вона.

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Своєю чергою голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, який також був присутній на заході, зазначив, що штучний інтелект може допомогти в процесі встановлення точної суми завданих росією збитків, а також в розшуку воєнних злочинців.

«Зараз Україна складає реєстр збитків, куди вносяться усі постраждалі від російської агресії об’єкти. І ось тут штучний інтелект дійсно може допомогти вирішити це завдання. Штучний інтелект може допомогти підрахувати усі збитки, завдані Україні, до копійки, але переконати весь світ у нашій правоті, переконати відшкодувати збитки й відновити справедливість — це все ж таки під силу тільки людині», — сказав він.

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів зауважив, що найближчими роками Україна потребуватиме висококваліфікованих фахівців у галузі штучного інтелекту, й порадив студентам і надалі досліджувати цю тему.

«За п’ять років нам вдалося зі 102-го місця у світі в рейтингу цифрових держав піднятися на п’яте місце. Я думаю, якщо ми з вами будемо працювати та впроваджувати штучний інтелект в усі види нашої діяльності, то ми можемо бути як мінімум в трійці за наступні два роки», — заявив Федоров.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як завдяки штучному інтелекту процес вивчення мов стає ще більш гнучким та доступним.

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