Ключові виклики штучного інтелекту: що обговорювали на AI Day 2025 Forbes Ukraine за участі FAVBET Tech

Штучний інтелект називають технологією, що найближчі роки визначатиме майбутнє бізнесу та суспільства. Саме про виклики й перспективи впровадження ШІ в Україні багато говорили 28 березня на AI Day 2025 від Forbes Ukraine.

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AI Day 2025 Forbes Ukraine

Як зазначає Zaxid.net, AI Day 2025 став першою в Україні конференцією, повністю присвяченою застосуванню ШІ в бізнесі. Дискусії заходу були присвячені впливу штучного інтелекту на економіку, юридичних аспектів інтеграції новітніх технологій та формування нових управлінських ролей.

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на AI Day 2025 Forbes Ukraine

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Серед запрошених спікерів — віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, засновник Netpeak Артем Бородатюк, глобальний керівник Nvidia AI Technology Centre Саймон Сі, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов та інші лідери технологічної галузі.

Данило Цьвок, Вадим Власенко, Володимир Кубицький, Артем Скрипник

CEO FAVBET Tech Артем Скрипник взяв участь у панельній дискусії «Функція — ШІ-директор. Коли відкривати вакансію?» Разом з AI-директором EPAM Вадимом Власенком, Chief AI Officer Мінцифри Данилом Цьвоком та Head of AI в MacPaw Володимиром Кубицьким він обговорив ключові фактори, які визначають готовність компаній до створення позиції AI-директора, необхідні компетенції такого спеціаліста та шляхи ефективного впровадження AI-стратегій.

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Артем Скрипник на AI Day 2025 Forbes

Під час обговорення CEO FAVBET Tech Артем Скрипник підкреслив важливість усвідомленого підходу до впровадження ШІ:

«Впровадження штучного інтелекту є стратегічно важливим для розвитку сучасного бізнесу. Це не лише питання автоматизації чи оптимізації процесів — це можливість масштабувати компанію, покращити якість продукту та забезпечити клієнтам персоналізований досвід. AI-директор допомагає вибудовувати правильну AI-стратегію та забезпечує конкурентні переваги на ринку. Важливо не просто впроваджувати ШІ, а робити це усвідомлено, з розумінням бізнес-цілей та потенціалу технології».

AI Day 2025 Forbes Ukraine

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Життєздатність багатьох компаній сьогодні безпосередньо залежить від швидкості адаптації до революції штучного інтелекту. У FAVBET Tech відзначають, що такі події як AI Day від Forbes Ukraine пропонують українським бізнесам унікальну можливість для обміну досвідом та створення конкурентних переваг на глобальному ринку технології.

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