У будинок знаменитого ексодноклубника Вороніна кинули гранату

Колишній футболіст «Челсі», «Ліверпуля» та «Арсенала» 44-річний Йоссі Бенаюн, племінник якого вбив трьох бойовиків ХАМАСу, зазнав нападу в передмісті Тель-Авіва, повідомляє The Sun.

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Рекордсмен збірної Ізраїлю за кількістю матчів (102) перебував увечері з родиною вдома в Рамат-ха-Шароні, коли до його житла під'їхав на байку невідомий і кинув під вхідні двері ручну гранату. Пролунав вибух, виникла пожежа.

«Спочатку я подумав, що це газовий балон, і ми викликали пожежників. Лише коли до будинку прибула поліція та виявила залишки гранати, ми зрозуміли, що насправді сталося», — заявив футболіст, який вважає, що гранату під його двері кинули помилково.

Поліція розслідує інцидент як кримінальний злочин, а не терористичний акт.

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Нагадаємо, що атакувальний півзахисник Йоссі Бенаюн грав за «Ліверпуль» разом з Андрієм Вороніним і навіть двічі забивав після передач українця. У складі «Маккабі» з Хайфи він став дворазовим чемпіоном Ізраїлю та володарем Кубка країни, а з «Челсі» виграв Лігу Європи. З 2023 Бенаюн, який забив за національну команду 24 м'ячі, працює спортивним директором збірної Ізраїлю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у приміщенні з президентом футбольного клубу української прем'єр-ліги вибухнула граната.

Фото ФК «Ліверпуль»

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