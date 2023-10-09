Родич легенди ізраїльського футболу вбив бойовиків ХАМАСу, захищаючи свою сім'ю

Війна, яка розгорнулася між Ізраїлем та терористами ХАМАСу, безпосередньо торкнулася родини легенди ізраїльського футболу Йоссі Бенаюна (на фото у заголовку).

Як повідомляє ізраїльський телеканал «Спорт 5», троє бойовиків увірвалися до будинку племінника футболіста, який проживає в Секторі Газа, але нарвалися на гідну відсіч. Родич Бенаюна вбив нападників і тим самим захистив свою сім'ю від терористів, які масово відстежують громадян Ізраїлю в Секторі Газа та вбивають їх або беруть у полон.

Зазначимо, що Йоссі народився в місті Дімона, розташованому лише за 72 км від Гази. За свою 22-річну кар'єру Бенаюн, крім рідної країни, також чимало пограв у Англії («Вест Хем», «Ліверпуль», «Челсі», «Арсенал», «КПР»), ставши переможцем Ліги Європи-2012/2013. Є рекордсменом за кількістю проведених матчів за національну команду (102), у яких забив 24 м'ячі. Наразі Йоссі є технічним директором збірної Ізраїлю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий футболіст загинув від рук терористів в Ізраїлі.

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