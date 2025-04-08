Росіяни змінюють тактику ракетних ударів: чому це небезпечно і чи може ППО України їм протистояти

Останнім часом росіяни активізували ракетний терор українських міст, наслідком чого стає загибель дітей, як це трапилося у Кривому Розі. Така активність пояснюється зміною тактики застосування ракетної зброї окупантів, що спричинено цілою низкою причин.

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Таку думку висловив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Суттю цієї тактики стало зменшення використання крилатих ракет, зі зростанням числа запуску балістичних.

Як стверджує експерт, на сьогоднішній день росія щомісяця виробляє таку номенклатуру ракет:

Х-101/555 — 50−60 ракет на місяць;

3М-14 — 30−45 ракет на місяць;

9М723 ОТРК «Іскандер» — 30 ракет на місяць;

9М728 ОТРК «Іскандер-К» — 15 — 30 ракет на місяць;

Х-47М2 «Кинджал» — 4−5 ракет на місяць.

З урахуванням же їх витрачання, на початок квітня 2025 року в розпорядженні вс рф перебував приблизно такий боєкомплект:

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Х-101/555 — понад 250 од.;

3М-14 «Калібр» — понад 500 од.;

9М723 ОТРК «Іскандер-М» — понад 110 од.;

9М728 ОТРК «Іскандер-К» — близько 280 од.;

Х-47М2 «Кинджал» — близько 75 од.

Виходячи з того, що саме крилаті ракети Х-101/555 і 3М-14 виробляються у найбільших кількостях — до 60 і 45 ракет на місяць відповідно, їхнє мале застосування, здавалося б, дивовижне, але як зазначає Олександр Коваленко, це пояснюється:

сильною зношеністю літаків і кораблів-носіїв, через що пуски з них проводяться дуже рідко, наприклад, для Ту-95МС це 1 раз на місяць і з неповним запасом ракет — 8 одиниць і менше;

крилаті ракети Х-101/555 і 3М-14 є легкою здобиччю для української ППО, які можуть збиватися навіть мобільними групами з ПЗРК, тоді як балістичні 9М723 можуть упевнено вражати тільки рідкісні ЗРК Patriot і SAMP/T.

Тож виходить, за словами експерта, що краще запустити 9М723 по району, де немає ЗРК Patriot і SAMP/T, і мати 99% вірогідність удару, а не 20 ракет Х-101 вартістю понад сотню мільйонів доларів, і втратити з високою вірогідністю 80%, 90% або всі 100%.

«З цієї причини у російських окупаційних військ зараз відбувається процес накопичення Х-101 і 3М14, тоді як витрата 9М723 відбувається в режимі нон-стоп, перетворюючи саме цю ракету на основний інструмент терору. Щоправда, нещодавній феєрверк в Енгельсі гарно прорідив накопичений боєзапас Х-101», — зазначає експерт.

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Зауважимо, що речник Повітряних сил України Юрій Ігнат наголосив, що в процесі війни противник модернізує засоби повітряного нападу (БпЛА, крилаті та балістичні ракети), що, своєю чергою, ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони, зокрема західних систем.

«Ключове слово — УСКЛАДНЮЄ, а не унеможливлює!!! Що стосується зенітного ракетного комплексу Patriot, то ця унікальна система здатна працювати по аеродинамічних цілях (літаки, крилаті ракети) у радіусі до 150 км і балістичних ракетах — але тільки в радіусі кількох десятків кілометрів! Захистити великі території від „балістики“ неможливо, враховуючи, що Patriot у нас не так багато», — наголосив Юрій Ігнат.

Унаслідок недільної, 6 серпня, атаки Києва, постраждали будівлі, в яких знаходилися редакції каналів державного іномовлення. Це вже вдруге, коли FREEДОМ, «Дім» і канали, які виходять англійською, іспанською, португальською, потрапляють під обстріл росіян.

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