Близнюкам — «Королева Мечів» та рішучість, Козерогам — «Туз Монет» та перспективи: Таро-прогноз на 9 квітня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а тарологи склали прогноз карт Таро на 9 квітня 2025 року, пише slovofraza.com.

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Цього дня вплив карт особливо яскраво проявиться у сфері самопізнання, усвідомлення минулого та переоцінки поточних ситуацій.

Козеріг — Туз Монет

Козерогів чекає день перспектив та можливостей. Щоб отримати бажане їм доведеться включити ініціативу та вийти із зони комфорту. Не треба боятися ризикувати.

Водолій — Дев'ятка Монет

Водоліям не варто забувати про самоконтроль і втрачати фокус на подальшому шляху. Їм потрібно провести час на самоті або на природі.

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Риби — Вісімка Мечів

На Риб чекає на день непростих усвідомлень. Вони матимуть можливість почати все з чистого аркуша. Їм потрібно бути відкритими до діалогу, оскільки підтримка може прийти зненацька.

Овен — Четвірка Чаш

На Овнів чекає період роздумів та мрійливості. Їм варто бути обережними, тому що мрії можуть усунути від реальності. Їм корисно записувати ідеї, які спадуть на думку.

Телець — Шістка Посохов

На Тельців чекає заслужене визнання. День буде вдалим для завершення раніше розпочатих проєктів та підбиття підсумків. Їхні зусилля нарешті принесуть плоди.

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Близнюки — Королева Мечів

Близнюкам потрібно поставити інтереси розуму вище за емоції. Їм не потрібно боятися звільнитися від того, що більше не працює у їхньому житті. Їхня чесність відіграє ключову роль.

Рак — Шістка Чаш

На Раків чекає день ностальгії, переосмислення та відкриття старих дверей. Ключ до вирішення проблеми, що хвилює, може ховатися у спогадах.

Лев — Король Чаш

Левам важливо не піддаватися емоційному навантаженню. Їм треба постаратися бути не лише організатором, а й підтримкою інших.

Діва — Четвірка Монет

Дівам варто задуматися про зайву зосередженість на накопиченні. Їм корисно зупинитися та оцінити, що справді для них важливо.

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Терези — Двійка Посохів

Для Терезів настає підходящий момент, щоб визначити, в якому напрямку рухатися далі. Їм не варто відкладати дії через страх помилки.

Скорпіон — Трійка Чаш

Скорпіонам не потрібно перевантажувати себе роботою та зобов'язаннями. День підійде для зустрічі з друзями, маленьких радощів, хобі та просто розслаблення.

Стрілець — Лицар Монет

На Стрільців чекає насичений та практичний день. Їм не варто відволікатися на погані деталі. Це гарний час для наведення порядку у справах та довгострокового планування.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий астролог Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

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