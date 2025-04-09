Одноклубник Зінченка двома фантастичними ударами зі штрафних «відспівав» «Реал» у Лондоні: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 8 квітня, у Лондоні та Мюнхені відбулися перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів, із якої сенсаційно вилетів лідер АПЛ «Ліверпуль».

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Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Перші матчі

«Арсенал» (Англія) — «Реал» (Іспанія) — 3:0

Голи: Райс (58, 70), Меріно (75).

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На 90+4-й хвилині вилучено Камавінгу («Реал»).

Дивовижна річ: «Реал» у своїй славній історії аж 15 разів виграв найсильніший клубний турнір Європи, але при цьому не лише жодного разу не перемагав «Арсенал», а й ніколи не забивав «канонірам». 2006-го тоді ще команда Арсена Венгера не пустила мадридців до чвертьфіналу ЛЧ (0:0 у Лондоні та 1:0 у столиці Іспанії). Не вдарило обличчям у багнюку й нинішнє покоління лондонського гранда. Принаймні у матчі на рідному «Емірейтс». Двома фантастичними ударами зі штрафних відзначився Деклан Райс, а Мікель Меріно влучно пробив в один дотик — 3:0!

За іронією долі, до цього вечора Райс не забивав гол прямим ударом зі штрафного в жодній зі своїх 338 ігор за «Вест Хем» та «Арсенал».

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Додамо, що голкіпер «Реала» Андрій Лунін через травму не потрапив навіть у заявку команди Карло Анчелотті на гру, а Олександр Зінченко провів усю зустріч на лаві запасних господарів поля.

«Баварія» (Німеччина) — «Інтер» (Італія) — 1:2

Голи: Мюллер (85) — Мартінес (38), Фраттезі (88).

Долю протистояння лідерів чемпіонатів Німеччини та Італії вирішили 7-й у розіграші гол аргентинського форварда гостей Латуро Мартінеса та точний удар під кінець зустрічі нападаника збірної Італії Давіде Фраттезі. М'яча легендарного Томаса Мюллера, який наприкінці сезону піде з «Баварії» після 25 років у клубі, німцям не вистачило навіть для нічиєї.

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Ще у двох чвертьфінальних зустрічах Ліги чемпіонів у середу, 9 квітня, зіграють: «Барселона» (Іспанія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «ПСЖ» (Франція) — «Астон Вілла» (Англія).

Зустрічі у відповідь ¼ фіналу відбудуться 15 та 16 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулий розіграш Ліги чемпіонів виграв мадридський «Реал»

Фото ANP

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