Сенсація на «Енфілді» та виліт команди Трубіна від «Барселони»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 березня, за підсумками чотирьох поєдинків у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначилися перші чвертьфіналісти турніру — «Барселона», «Баварія», «Інтер» та «ПСЖ».

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

«Ліверпуль» (Англія) — «ПСЖ» (Франція) — 0:1 (Дембеле, 12). По пенальті — 1:4.

Перший матч — 1:0.

РЕКЛАМА

«Барселона» (Іспанія) — «Бенфіка» (Португалія) — 3:1 (Рафінья, 11, 42, Ямаль, 27 — Отаменді, 13).

Перший матч — 1:0.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін провів на «Камп Ноу» весь матч і тричі не зміг врятувати свою команду від голів (а ще втричі врятував) та вильоту з турніру.

РЕКЛАМА

«Байєр» (Німеччина) — «Баварія» (Німеччина) — 0:2 (Кейн, 52, Девіс, 72).

Перший матч — 0:3.

«Інтер» (Італія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 1:1 (Тюрам, 8, Чалханоглу, 51, з пенальті — Модер, 42).

Перший матч — 2:0.

РЕКЛАМА

У середу, 12 березня, у зустрічах у відповідь 1/8 фіналу зіграють: «Атлетико» — «Реал» (перший матч — 1:2), «Арсенал» — ПСВ «Ейндховен» (7:1), «Лілль» — «Боруссія» Д. (1:1), «Астон Вілла» — «Брюгге» (3:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» з хет-триком Мбаппе викинув «Манчестер Сіті» з Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Барселона»

17

Читайте нас у Facebook