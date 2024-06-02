«Заговорений» «Реал» переміг колишній клуб Ярмоленка і 15-й раз став найсильнішим клубом Європи: відеоогляд фіналу

У суботу, 1 червня, слідом за тріумфаторами Ліги Європи та Ліги конференцій на легендарній арені «Уемблі» в Лондоні визначився переможець Ліги чемпіонів. У вирішальному поєдинку мадридський «Реал» не без проблем переміг дортмундську «Боруссію» і 15-й раз став найсильнішим футбольним клубом Старого Світу.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. Фінал

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Реал» (Мадрид, Іспанія) — 0:2

Голи: Карвахаль (73), Вінісіус (83).



Одинадцять років тому дортмундці грали у своєму останньому фіналі Ліги чемпіонів саме на «Уемблі», програвши землякам із «Баварії» (1:2). Цього разу «жовто-чорним» довелося битися з кривдником мюнхенського клубу. І знову Лондон виявився для колишнього клубу Андрія Ярмоленка нефартовим.

РЕКЛАМА

Хоча, реалізуй у першому таймі свої забійні моменти Адейємі, Фюллькруг та Забітцер (стартова 45-хвилинка — повністю за німцями), хто знає, як воно склалося б. А так… «Заговорений» «Реал», як часто бувало в нинішній Лізі чемпіонів, довго терпів і в результаті завдав супернику смертельного «уколу». На 73-й хвилині чемпіон світу Кроос у своєму прощальному матчі у блискучій кар'єрі навісив з кутового, а захисник Карвахаль у своєму шостому (!) фіналі ЛЧ головою спрямував м'яч у сітку воріт дортмундців — 0:1. А на 83-й хвилині головний кандидат на «Золотий м'яч» бразилець Вініус «відспівав» «Боруссію» — 0:2.

Команда Карло Анчелотті, яка заробила лише за успіх у фіналі ще 20 млн євро, із 15 виграшами турніру ще більше відірвалася від найближчих переслідувачів: «Мілан» вигравав Кубок (Лігу) чемпіонів 7 разів, а «Баварія» та «Ліверпуль» — по 6.

РЕКЛАМА

Крім того, іспанський клуб 20-й раз став переможцем Кубка чемпіонів. У Англії — 15 перемог, у Італії — 12.

Є привід привітати з тріумфом воротаря Королівського клубу та збірної України Андрія Луніна, який, попри те, що не зіграв у фіналі (голкіпер переніс грип і, прилетівши до Лондона окремо від команди, потрапив лише у запас), завоював восьмий трофей у складі «Реала». Тепер можна їхати переможцем у збірну. Особливо його будуть раді бачити гравці «Шахтаря», який завдяки успіху мадридців здобув путівку в основний турнір Ліги чемпіонів.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чинний переможець Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» вилетів з турніру на стадії ¼ фіналу.

Фото LaPresse

93

Читайте нас у Facebook