Ворог жорстоко вдарив по Дніпру та Харкову: багато людей постраждали, виникли пожежі

Пізно ввечері у вівторок, 8 квітня, російські окупанти вкотре атакували Дніпро, цього разу задіявши ударні дрони. Внаслідок атаки сталися пожежі та є постраждалі.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у проміжку між 22:30 та 22:45 в місті пролунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ перед цим попереджали, що в напрямку Дніпра та Кам'янського прямує декілька груп ударних безпілотників.

Вранці глава ОВА поінформував, що оборонці неба знищили 11 з них.

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Найбільше через ворожі дрони дісталося Дніпру. Постраждали 15 людей, з них 8 залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один — у легкому.

У місті пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки, понівечені майже два десятки авто.

Наслідки нічної атаки. Фото ОВА

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Постраждала автівка. Фото ОВА

Є руйнування на території кількох підприємств. Побиті адмінбудівля та інфраструктура. Всі пожежі рятувальники приборкали.

Спрямував агресор БпЛА і на Апостолове, що у Криворізькому районі. Пошкоджене приватне підприємство. Люди вціліли.

По Нікопольському району ворог вдарив дронами-камікадзе. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Там пошкоджений спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає.

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«У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес», — написав глава ОВА.

Своєю чергою, мер Дніпра Борис Філатов додав що під атакою знову опинилися житлові будинки. У багатоповерхівках вибило щонайменше дві сотні вікон.

Вибиті вікна, Фото мерії Дніпра



«Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків — прибирають скло, розчищають проїзди… Зранку на місці районна комісія також збиратиме заявки на обстеження пошкодженого майна», — написав Борис Філатов.

Працюють комунальні служби Дніпра. Фото мерії

Також під масованою атакую російських терористів опинився Харків. В місті було понад 20 влучань, є пошкодження та пожежі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Крім того, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що вибухи у місті лунали у проміжку з 21:00 до 23:00. Також він розповів перші деталі по кожному з районів, які були атаковані. Зокрема:

Шевченківський район. Зафіксовано влучання безпілотника на відкритій місцевості;

Київській район. Внаслідок обстрілу сталося загоряння другого поверху та даху покинутої будівлі. Також є влучання БпЛА в землю на приватному подвір'ї. Пошкоджено дах, паркан та господарські приміщення;

Індустріальний район. Три дрони впали на відкритій місцевості;

Основ'янський район. Внаслідок ударів безпілотниками спалахнули пожежі.

«Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів», — додав він.

Основ'янський район постраждав найбільше — туди прийшлося 17 прильотів з 20, повідомив Ігор Терехов. В цьому райопі є постраждалі мирні містяни — літній чоловік, який отримав осколкові поранення голови та гостру реакцію на стрес, та 55-річна жінка.

Крім того, росіяни скинули КАБ по Золочеву (Харківська область), де у результаті вибуховою хвилею було пошкоджено одне приватне домоволодіння, повідомили в ОВА.

Пошкоджене приватне домоволодіння. Фото ОВА

Зі свого боку, речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко підтвердив, що ворог здійснив близько 20 ударів по Харкову. Внаслідок атаки постраждали цивільні підприємства, адміністративні будівлі, ангари, складські та виробничі приміщення, а також автомобілі. Для атаки ворог використав дрони типу «Герань-2».

А в Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що ворог влучав по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО. Сталося 6 осередків займання. Загальна площа пожежі понад 1200 м кв.

Гаасіння пожеж у Харкові. Фото рятувальниківі

На місці події досі працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.

В той же час не припинялися бої між бійцями ЗСУ та російськими окупантами. За добу Силам оборони вдалося «відмінусувати» ще 1270 загарб ників (вбитими й пораненими), а також позбавити ворога ще 4 танків, 52 артсистем та ін.

Оборонці неба повідомили вранці, що збили за ніч 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Ще 8 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також нагадаємо, що остання потужна комбінована атака ворога по Україні з використанням озброєння усіх типів відбулася в ніч з 5 на 6 квітня. Тоді постраждав і Київ.

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