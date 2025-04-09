Ворог жорстоко вдарив по Дніпру та Харкову: багато людей постраждали, виникли пожежі
Пізно ввечері у вівторок, 8 квітня, російські окупанти вкотре атакували Дніпро, цього разу задіявши ударні дрони. Внаслідок атаки сталися пожежі та є постраждалі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у проміжку між 22:30 та 22:45 в місті пролунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ перед цим попереджали, що в напрямку Дніпра та Кам'янського прямує декілька груп ударних безпілотників.
Вранці глава ОВА поінформував, що оборонці неба знищили 11 з них.
Найбільше через ворожі дрони дісталося Дніпру. Постраждали 15 людей, з них 8 залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один — у легкому.
У місті пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки, понівечені майже два десятки авто.
Є руйнування на території кількох підприємств. Побиті адмінбудівля та інфраструктура. Всі пожежі рятувальники приборкали.
Спрямував агресор БпЛА і на Апостолове, що у Криворізькому районі. Пошкоджене приватне підприємство. Люди вціліли.
По Нікопольському району ворог вдарив дронами-камікадзе. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Там пошкоджений спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає.
«У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес», — написав глава ОВА.
Своєю чергою, мер Дніпра Борис Філатов додав що під атакою знову опинилися житлові будинки. У багатоповерхівках вибило щонайменше дві сотні вікон.
«Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків — прибирають скло, розчищають проїзди… Зранку на місці районна комісія також збиратиме заявки на обстеження пошкодженого майна», — написав Борис Філатов.
Також під масованою атакую російських терористів опинився Харків. В місті було понад 20 влучань, є пошкодження та пожежі, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Крім того, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що вибухи у місті лунали у проміжку з 21:00 до 23:00. Також він розповів перші деталі по кожному з районів, які були атаковані. Зокрема:
- Шевченківський район. Зафіксовано влучання безпілотника на відкритій місцевості;
- Київській район. Внаслідок обстрілу сталося загоряння другого поверху та даху покинутої будівлі. Також є влучання БпЛА в землю на приватному подвір'ї. Пошкоджено дах, паркан та господарські приміщення;
- Індустріальний район. Три дрони впали на відкритій місцевості;
- Основ'янський район. Внаслідок ударів безпілотниками спалахнули пожежі.
«Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів», — додав він.
Основ'янський район постраждав найбільше — туди прийшлося 17 прильотів з 20, повідомив Ігор Терехов. В цьому райопі є постраждалі мирні містяни — літній чоловік, який отримав осколкові поранення голови та гостру реакцію на стрес, та 55-річна жінка.
Крім того, росіяни скинули КАБ по Золочеву (Харківська область), де у результаті вибуховою хвилею було пошкоджено одне приватне домоволодіння, повідомили в ОВА.
Зі свого боку, речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко підтвердив, що ворог здійснив близько 20 ударів по Харкову. Внаслідок атаки постраждали цивільні підприємства, адміністративні будівлі, ангари, складські та виробничі приміщення, а також автомобілі. Для атаки ворог використав дрони типу «Герань-2».
А в Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що ворог влучав по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО. Сталося 6 осередків займання. Загальна площа пожежі понад 1200 м кв.
На місці події досі працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.
В той же час не припинялися бої між бійцями ЗСУ та російськими окупантами. За добу Силам оборони вдалося «відмінусувати» ще 1270 загарбників (вбитими й пораненими), а також позбавити ворога ще 4 танків, 52 артсистем та ін.
Оборонці неба повідомили вранці, що збили за ніч 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Ще 8 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Також нагадаємо, що остання потужна комбінована атака ворога по Україні з використанням озброєння усіх типів відбулася в ніч з 5 на 6 квітня. Тоді постраждав і Київ.194
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