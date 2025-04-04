Харків, Запоріжжя та Дніпро атаковані «шахедами»: трагічні наслідки (фото, відео)

У ніч проти 4 квітня Україна знов перебувала під атакою російських «шахедів». Ворог вже котрий день поспіль завдає ударів по Харкову, де є загиблі.

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За даними командування Повітряними силами ЗСУ, противник застосував 78 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори. Станом на 08.30 підтверджено збиття 42 дронів-камікадзе на півночі, сході та в центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що загинули четверо харків'ян, більше 30 людей зазнали поранень.

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У Харкові пожежі розпочалися на чотирьох локаціях. Фото ДСНС

Росіяни вночі атакували Новобаварський район, де після влучання «шахеда» спалахнув приватний будинок. Також горів дах багатоповерхівки на площі 500 м. кв та дві квартири. А у дворі зайнялися сім автівок.

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У Харкові є загиблі, десятки людей постраждали. Фото ДСНС

За інформацією ОВА, під завалами однієї з харківських багатоповерхівок могли знаходитися люди. Вже ранком стало відомо, що були знайдені тіла всіх чотирьох загиблих.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що поранень зазнали 35 мешканців обласного центру.

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А на Київщині, за даними ДСНС, травмовані двоє людей — наслідки атаки ліквідовують у Броварському районі.

«Через влучання на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено. Також сталося загоряння автосалону та шести автомобілів всередині», — йдеться у повідомленні.

У Броварському районі Київщини горів автосалон. Фото ДСНС

На Київщині під час атаки "шахедів" пошкоджень зазнали десятки автівок. Фото ДСНС

На парковці у Броварському районі горіли вантажні та легкові авто. Фото ДСНС

Є постраждалі й на Дніпропетровщині.

«Гучно у Дніпрі та Кам'янському. В обласному центрі сталися займання. В одному з районів горить будинок. Пошкоджені адмінбудівлі», — зазначив керівник ОВА Сергій Лисак.

А в Запорізькій області вночі попереджали про загрозу ударів швидкісними ракетами.

Обласний очільник Іван Федоров повідомляв про постраждалого 63-річного чоловіка.

Тим часом російське міноборони повідомляє про «перехоплення та знищення 107 українських БпЛА»: 34 — над територією Курської області, 30 — над територією Орловської області, 18 — над територією Липецької області, семи — над територією Калузької області, чотирьох — над територією Ростовської області, чотирьох — над акваторією Азовського моря, трьох — над територією Тамбовської області, трьох — над територією Московського регіону, двох — над територією Брянської області і по одному БпЛА над територіями Воронезької та Тульської областей.

Нагадаємо, що напередодні вдень росіяни вдарили безпілотником по багатоповерхівці в Харкові. БпЛА влучив по восьмому поверху 16-поверхівки у Київському районі обласного центру. Постраждали двоє людей, які перебували у квартирі, по якій влучив безпілотник.

Фото ДСНС

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