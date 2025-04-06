Росіяни масовано ударили по Україні ракетами різних типів: у Києві пожежі після обстрілу балістикою (фото, відео)

Чергову атаку з повітря російські загарбники розпочали з вечора суботи, 5 квітня, а тривала вона приблизно до 7 години ранку неділі, 6 квітня. Противник застосував не лише дрони-камікадзе, а й ракети різних типів: «Калібри» морського базуванні, Х-101 повітряного базування, а також балістику.

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Під ударом перебували Київ та агломерація, Умань і Уманський район, Старокостянтинів, пише моніторинговий канал monitor.

Спочатку ворог запустив ракети морського базування «Калібр» з кораблів, що перебувають на рейді Новоросійська. Атака тривала з 01:50 по 03:00. Атака балістикою «Іскандер-М» / KN-23 по Києву — з 05:00 по 05:15. А атака Х-101 — з 05:38 по 06:20. Атака ударних БпЛА тривала — з 20:20 5 квітня по 04:12 6 квітня.

В ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки удару по столиці в трьох районах: Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському.

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Рятувальники ліквідовували наслідки ракетної атаки в трьох районах Києва. Фото ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в Дарницькому районі — троє постраждалих. За даними надзвичайної служби, в цьому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі, за іншою зафіксоване руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів.

В Києві під час удару балістикою постраждали троє людей. Фото ДСНС

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В Оболонському районі столиці горить меблевий цех. Фото ДСНС

В Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю, за іншою — сталося часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

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В Дарницькому районі виникли два осередка пожеж. Фото ДСНС

Складська будівля горіла й у Солом'янському районі столиці. Фото ДСНС

В Соломʼянському районі сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі

А очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали удару КАБом по Куп'янську, влучивши у житлову 9-поверхівку.

Росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці в Куп'янську. Фото зі сторінки Олега Синєгубова

«Відбулось загоряння балконів з 2-го по 7-й поверх та чотирьох квартир. Пожежа вирувала на площі 100 м. кв. Частково пошкоджений даний будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках», — зазначив він.

В Куп'янську постраждали двоє людей похилого віку. Фото зі сторінки Олега Синєгубова

Олег Синєгубов також повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.

А у Миколаєві під час атаки російськими дронами-камікадзе поранення отримали чотири людини. Напередодні увечорі внаслідок падіння уламків виникло дві пожежі у приватних домоволодіннях, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль.

«Поранені чотири людини: жінки 49-ти, 67-ми й 72-ох років та 57-річний чоловік. Станом на зараз в усіх стан стабільний, лікування проходитимуть амбулаторно», — повідомив керівник ОВА Віталій Кім.

А Сумська військова адміністрація повідомила про влучання 8 «шахедів» по цивільній інфраструктурі обласного центру. Пошкоджені адміністративні та складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств. За попередніми даними, травмованих та жертв нема.

В Сумах "шахеди" вдарили по цивільній інфраструктурі. Фото ОВА

Сьогодні, 6 квітня в Україні оголошено день жалоби за загиблими у Кривому Розі, повідомили в Дніпропетровській ОВА. Наразі в лікарнях залишаються 37 поранених, стан 19 пацієнтів все ще важкий.

Нагадаємо, що російська балістична ракета з касетною бойовою частиною вбила 19 людей, половина з яких — діти. Кількість постраждалих в Кривому Розі наразі сягнула 75 містян.

Фото ДСНС

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