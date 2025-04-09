Командна синергія в проєктному менеджменті: досвід Favbet Tech

Успіх будь-якого проєкту залежить від того, наскільки ефективно працює команда. Delivery Manager компанії Favbet Tech — Дмитро Крохмалюк, ділиться практичним досвідом, як досягти синергії у команді, запобігти кризам та розвинути ефективну взаємодію.

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«У нас кожен проєкт починається з етапу оцінки ризиків та створення сценаріїв на випадок форс-мажорів. Команда одразу знає, як діяти, якщо щось піде не за планом. Це значно знижує стрес та підвищує впевненість у роботі», — говорить Дмитро.

За словами Дмитра, однією з найбільших складнощів — є формування нових команд. Спочатку важливо визначити чіткі цілі, структуру та розподіл ролей. «Якщо мета не зрозуміла, це як подорожувати без карти — результат буде непередбачуваним. Кожен у команді повинен чітко розуміти свою роль, інакше виникає хаос», — пояснює він.

Одним з реальних кейсів, коли командна синергія допомогла впоратись з кризою, стала ситуація з неправильним оцінюванням ресурсів на старті проєкту. Тоді, за словами Дмитра, команда швидко зреагувала завдяки тристоронній комунікації між замовником, технічними спеціалістами та проєктними менеджерами — переглянула пріоритети, адаптувала план та врешті завершила роботу без втрати якості.

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Ще один виклик — це зовнішні обставини, які можуть кардинально змінити умови роботи. Наприклад, після початку регулярних відключень електроенергії команда Favbet Tech перейшла на хмарні сервіси та додатково забезпечила співробітників джерелами живлення та резервним інтернетом. «Такі рішення не лише стабілізували роботу, але й підвищили довіру клієнтів», — каже Дмитро.

Важливим аспектом командної синергії у Favbet Tech стала ефективна комунікація між технічними і нетехнічними командами. У компанії впровадили єдину екосистему управління проєктами з використанням Confluence та Jira, а також регулярні короткі зустрічі (stand-ups). Це допомогло покращити взаєморозуміння та уникнути затримок у роботі.

Серед інших ефективних практик, які впровадила компанія, — методології Kanban та OKR, а також концепція перехресного навчання, коли технічні спеціалісти опановують знайомляться з роботою нетехнічних команд та навпаки. Це дозволяє всім учасником проєкту говорити однією мовою та уникати дискомунікації.

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Важливим принципом роботи у Favbet Tech є постійний аналіз і робота над помилками. Кожну помилку у компанії сприймають як урок — проводять ретроспективи, залучають команду до аналізу ризиків та регулярно адаптують процеси, роблячи їх більш стійкими до незапланованих ситуацій.

Зважаючи досвід проєктного менеджменту у Favbet Tech, Дмитро сформулював кілька універсальних правил, які допомагають побудувати командну роботу без стресу:

Плануйте ризики та сценарії реагування . Оцінюйте ризики ще на етапі планування проєкту, створюйте чіткі сценарії реагування, щоб команда могла оперативно діяти у разі виникнення проблем.

. Оцінюйте ризики ще на етапі планування проєкту, створюйте чіткі сценарії реагування, щоб команда могла оперативно діяти у разі виникнення проблем. Забезпечуйте прозорість через регулярну комунікацію . Проводьте регулярні зустрічі, де обговорюються статуси задач, потенційні проблеми та рішення. Прозорість підвищує довіру та згуртованість команди.

. Проводьте регулярні зустрічі, де обговорюються статуси задач, потенційні проблеми та рішення. Прозорість підвищує довіру та згуртованість команди. Розвивайте soft skills членів команди. Працюйте над розвитком емпатії, навичок слухання та ефективного спілкування. Проводьте воркшопи, тренінги та забезпечуйте регулярний обмін зворотним зв’язком.

членів команди. Працюйте над розвитком емпатії, навичок слухання та ефективного спілкування. Проводьте воркшопи, тренінги та забезпечуйте регулярний обмін зворотним зв’язком. Формуйте культуру взаємної підтримки. Створюйте атмосферу, в якій кожен відчуває себе цінним та отримує підтримку від колег. Це допоможе команді швидше адаптуватись до змін і спокійніше долати труднощі.

«Командна синергія — це не швидкий процес, але результат того вартий. Коли команда працює як єдиний організм, вона здатна долати будь-які виклики», — каже Дмитро Крохмалюк.

Разом із тим, він зазначає, що Favbet Tech і надалі продовжує активно розвивати підходи до проєктного менеджменту. В планах компанії — впровадження регулярних системних демо (System Demo), коли команди не просто звітують про статус завдань, а демонструють результати своєї роботи за останню ітерацію стейкхолдерам та іншим командам. Такий підхід дає змогу всім учасниками проєкту чікто розуміти прогрес та «ловити» слабкі місця продукту ще до того як вони переростуть у реальну проблему.

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